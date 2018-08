Viele Komplimente für den Naturpark Saar-Hunsrück

Einen hervorragenden Eindruck hat der Naturpark Saar-Hunsrück bei Qualitätsscout Johannes Hager hinterlassen. In seinen Augen ist „enorm, was das kleine Team hier leistet“. Hinter diesem Kompliment verbirgt sich aber auch die Sorge um die geringe Personalausstattung: „Es wird auf Verschleiß gefahren.“

Über das Wasser-Wissens-Werk informierten (von links) Katrin Riedel und Horst Kürschner Qualitätsscout Johannes Hager und Naturpark-Geschäftsführerin Gudrun Rau.

Foto: Karsten Schultheiß

Am ersten Tag speiste der Leiter des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal mit seiner bereits seit einem Vierteljahrhundert amtierenden Kollegin aus Hermeskeil, Gudrun Rau, und dem Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins, Landrat Matthias Schneider, in der Ferienwohnung „Zeiträume“ der Familie Flick in Abentheuer. Vorher hatte er noch die Abentheuerer Hütte besichtigt, später das Lehrgangs- und Freizeitzentrum in Achtelsbach, das frühere Pfadfinder-Landheim.

In Mackenrodt besichtigte Gutachter Johannes Hager (Mitte) nicht nur die Streuobstwiese, sondern genoss auch die „Birkenfelder Originale“ und lobte am Ende die vorbildliche Vernetzung von Akteuren der Region bei diesem Projekt.

Foto: Reiner Drumm

Nach einer Übernachtung in Kell am See ging es gleich wieder in den Kreis Birkenfeld: auf den Streuobst-Erlebnispfad nach Mackenrodt. Nicht nur die interaktiven Erlebnisstationen, die Pflegemaßnahmen, der Streuobst-Spielekoffer und die als „Birkenfelder Originale“ titulierten Saft- und Secco-Erzeugnisse sowie Gelees (Brotaufstriche aus eigenen Erzeugnissen) begeisterten dort den Gutachter. Er betrachtet das Projekt als „Musterbeispiel für eine funktionierende Vernetzung mit Akteuren der Region“. Dieses Ziel erfülle der Verein in vorbildlicher Weise mit Leben. Speziell in Mackenrodt, wo Elemente der typischen historischen Kulturlandschaft in Wert gesetzt würden, imponierte dem Gast aus Thüringen die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband und der Ortsgemeinde.

Vor dem ausgeprägten Idealismus und ehrenamtlichen Engagement zieht Hager hier wie am Wildfreigehege Wildenburg seinen Hut – fordert allerdings auch, wenn sich jemand in seiner Freizeit so stark für die Allgemeinheit betätige, müsse es sich wenigstens auf die Altersversorgung auswirken. Wie am Vortag isst der promovierte Biologe im Kreis Birkenfeld zu Mittag, beim Nationalpark-Partnerbetrieb „Hunsrücker Fass“ in Kempfeld, wo er auch sein äußerst positives Fazit zieht.

Zu Ende geht die Visite im kürzlich eröffneten Wasser-Wissens-Werk bei Katzenloch, das die Bedeutung des wichtigsten Lebensmittels anschaulich vermittelt. Als der Qualitätsscout die Überschrift „Nationalpark Hunsrück-Hochwald im Naturpark Saar-Hunsrück“ erspäht, bekräftigt der Experte, der unter anderem auf Kreta und in der Dominikanischen Republik wertvolle Erfahrungen gesammelt hat: „Der Nationalpark ist das wichtigste Naturschutzprojekt im Naturpark.“ Eine intensive Kooperation der beiden Organisationen – von Beginn an ein Herzensanliegen von Landrat Schneider – sei unabdingbar.

Zum Ausdruck kommt sie etwa in abgestimmten Handlungsprogrammen, einer aktiven Kommunikation, einem gemeinsamen Veranstaltungsprogramm und einheitlichem Auftreten unter der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“. In Thüringen, berichtet Hager, ist die Verzahnung mit dem Nationalpark Hainich noch enger: Dort sind alle Mitarbeiter Landesbedienstete, beide Behörden gewährleisten gegenseitig die Vertretung. In der Struktur mit einem von sieben Landkreisen und 30 Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden getragenen Verein sieht der 65-Jährige einen Schwachpunkt. Schon die Antworten des Naturparks auf den Katalog aus 128 Fragen und ihre Erörterung vor Ort brachten jede Menge Pluspunkte. Bei der Bereisung verfestigte sich das positive Urteil des Testers von Station zu Station. ks