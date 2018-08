Viele Geocacher wollen schon bald wieder in die Edelsteinregion kommen

Mit Lob und Beifall überschüttet wurden die Organisatoren des Geocaching-Events „Stashes 'n' Stones“ in der Stadt und in der Messe: 1600 Tickets gingen im Vorverkauf weg, 1200 Tickets zusätzlich an der Tageskasse. Dazu die nicht zählbaren Besucher, die nur den Edelsteinmarkt besuchten (hierzu war kein Ticket erforderlich) plus die Cacher, die nur zum Loggen auf dem Diamant-Plakat kamen und nicht in die Halle wollten. Allein die Zahlen beeindrucken. Viel Arbeit und Anspannung liegt hinter dem Team mit seinen 230 Helfern und Unterstützern, allen voran Messechef Kai-Uwe Hille. Die Bilanz nach ein paar Tagen Ruhe fällt durchweg positiv aus.

Die starke Auslastung der Buslinie, die zu Sehenswürdigkeiten der Stadt führte, beeindruckte besonders: „Wir dachten, dass doch mehr Leute individuell mit dem Auto unterwegs sein wollten oder vielleicht ihre Sightseeingtouren auf die Tage zuvor verlegen. Aber umso schöner, dass das Interesse an der Stadt doch so groß war. Als es in der Stoßzeit am Nachmittag so richtig voll wurde, fuhr der VIO-Chef persönlich einen fünften Bus, um die Schleife zwischen Messe und Altstadt Oberstein zu unterstützen“, betont Mitorganisatorin Frauke Tonn. Einen Top-Job habe auch das Rolling-Cooks-Team an allen drei Veranstaltungstagen gemacht: „Unglaublich, wie schnell die rund 600 Spießbraten am Freitag über den Tresen gingen.“

Eine Zahl, die nachklingt: Mehr als 500 im Vorfeld gebuchte Führungen in den Sehenswürdigkeiten der Stadt gab es. Fast alles klappte reibungslos, und die Gäste berichteten bestens gelaunt von ihren Eindrücken. Einzigartig: die eigens für die Veranstaltung gestaltete „Achatcoin“, die bei vielen Sammlern auf Begeisterung stieß und einen Ehrenplatz in ihrer Sammlung bekommen wird, wie viele ankündigten. Die Abseilaktion von der Börse in Idar – von einigen im Vorfeld belächelt und als „verrückte Idee“, die sich durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligten dann doch verwirklichen ließ, bezeichnet, war für zahlreiche Besucher das Highlight schlechthin.

Pünktlich, motiviert, kompetent und gut gelaunt: So seien die vielen Helfer rübergekommen: „Das freut uns natürlich ganz besonders.“ Ein starkes Interesse der Medien und der Internetblogger der Szene wurde registriert. Außerdem wurde eine Geocaching-Filmdoku für „Amazon“ gedreht, das Event bildet die komplette zweite Folge und wird Ende Mai ausgestrahlt („Secret Places – Die Geocaching-Doku“).

Die so gut angenommene Buslinie war gleichzeitig der einzige kleine Schwachpunkt: „Die Busse waren teilweise sehr voll, und manch einer musste einen späteren Bus nehmen. Aber damit konnte niemand rechnen, und mehr Busse wären ein erheblicher finanzieller Mehraufwand gewesen“, sagt Mitinitiator Torsten Gerber.

Durchweg zufrieden zeigten sich die Händler sowohl mit dem Kundenandrang an ihren Ständen als auch und vor allem mit der reibungslosen Planung und Organisation bei ihrer Anreise. Die Birkenfelder Stefan-Morsch-Stiftung hat 25 Typisierungen vorgenommen: Noch viele hätten helfen wollen, konnten aber wegen ihres Alters nicht angenommen werden.

Einige besonders schöne Zitate aus Logeinträgen, die zeigen, dass sich die Cacher sehr wohl gefühlt haben, haben die Organisatoren gesammelt: „Insgesamt hat uns alles gut gefallen: Die Eventlocation, die Orte der Lab-Caches, die große Zahl an unterschiedlichen Caches überhaupt. Alles war prima organisiert und wir haben bei euch einen schönen Tag verbracht. Zum Besichtigen einzelner Sehenswürdigkeiten hat die Zeit nicht gereicht. Deshalb finden wir es toll, dass im Event-Bag auch eine Gästekarte und eine Gästezeitung mit drin waren. So haben wir einen Anreiz wiederzukommen und hier ein paar Tage Urlaub zu machen. Dass es hier viele interessante Orte zu entdecken gibt, haben wir heute ja schon gesehen.“

Oder: „Dies war unser bisher schönstes Mega-Event, welches wir besuchen durften. Ein ganz großes Kompliment an die Organisatoren. Wir haben dieses Event genutzt, um eine Woche Urlaub in der Region zu machen, mit dem Ziel, möglichst viele Earthcaches zu besuchen, was uns auch ganz gut gelungen ist. Wir werden ganz sicher wiederkommen. Insofern hat sich das Event tatsächlich auch langfristig für die Region gelohnt, denn wir werden sicher nicht die einzigen Wiederholungstäter sein.“

Noch zwei Kommentare: „Die Idee mit dem Busshuttle ist genial, ich konnte so sehr viele Sehenswürdigkeiten problemlos besuchen.“ – „Hier bedarf es keiner großen Worte mehr, nur ein Bedauern, dass ich hier keinen Favoritenpunkt vergeben darf. Liebes Orgateam, das war mega, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ob Kurse, kulinarische Beköstigung, Event-Busse, Caches; Highlights. Da konnte der Wettergott gar nicht anders, als die Sonne für die Cacher scheinen zu lassen. Wir haben uns in der Welt der Edelsteine und Bergleute und einer imposanten Felsenkirche unter tollen Gastgebern fast daheim gefühlt. Chapeau, merci. Und bis zum nächsten Mal.“

Das Orgateam braucht nun erst einmal Abstand. „Immerhin haben wir das alles neben unseren regulären Jobs in der Freizeit gemacht, was vor allem in den vergangenen Monaten eine gewaltige Doppelbelastung war. Zudem glauben wir, dass wir in den nächsten Jahren eine vergleichbare Zahl Geocacher nicht noch einmal mit demselben Thema locken könnten. Geocacher erwarten bei Mega-Events Abwechslung. Insofern sind wir derzeit mit einer Wiederholung zurückhaltend. Aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen.“

So sieht es auch Kai-Uwe Hille: „Die Kombination aus professionellem Messegelände und Messeteam in Verbindung mit dem ausgeprägten Know-how und großen Enthusiasmus der Geocacher hat die Veranstaltung letztendlich zu diesem Erfolg geführt.“

Fast ein Jahr vorher wurde von der Messe eigens ein Onlineshop eingerichtet, der eine überraschend hohe Frequenz hatte. Insgesamt wurden hier mehr als 4000 Artikel von Coins und Workshops bis hin zu Spießbraten und Führungen geordert.

Von unserer Redakteurin Vera Müller