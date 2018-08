Viel los in den offenen Werkstätten

Im vierten Jahr der Initiative vermelden die Organisatoren der „Offenen Werkstätten“ enorme Zuwächse, in einzelnen Fällen kamen am Wochenende doppelt so viele Besucher wie in den Vorjahren. 22 Schmuckgestalter aus der Edelsteinregion hatten Besucher zu einem Blick hinter die Kulissen eingeladen und demonstrieren, wie heutzutage hochwertiger individueller Schmuck entsteht.

Auch Edelsteinschleifer und -gestalter Jürgen Müller freute sich über etwa doppelt so viele Besucher wie im Vorjahr in seiner Werkstatt in der Wilhelmstraße in Idar-Oberstein. Foto: Reiner Drumm

Teils von weit her, aus dem Rhein-Main-Gebiet etwa oder dem Ruhrpott, waren Schmuckinteressierte angereist, sogar Chinesen und US-Amerikaner trugen sich in die Gästebücher ein. Die Stimmung sei dem sonnigen Wetter angepasst gewesen, freuten sich die Designer unisono, auch wenn die Zuwachsraten außerhalb der Schmuckstadt offenbar nicht ganz so imposant ausfielen. In Idar-Oberstein ärgerte da nur noch, dass die Tourist-Info am Marktplatz nicht geöffnet war (ausführlicher Bericht folgt). sc