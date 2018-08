Viel Arbeit für die Polizei

Ein verletzter Fußgänger, ein angetrunkener Autofahrer und Diebe, die ein komplettes Baugerüst gestohlen haben: Die Polizei Idar-Oberstein hatte am Wochenende wieder alle Hände voll zu tun.

Foto: picture alliance / dpa

Fußgänger angefahren

Herborn. Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag ereignet hat, ist ein Fußgänger leicht verletzt worden. Der Mann war gegen Mitternacht auf der Landesstraße 175 von Herborn in Richtung Tiefenstein unterwegs und wurde von einem Auto angefahren. Der 69-jährige Fahrer, der ebenfalls in Richtung Tiefenstein fuhr, bemerkte den Fußgänger zwar, touchierte ihn dennoch beim Ausweichen mit dem Außenspiegel. Der 50-jährige wurde verletzt und ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht. Die L 175 war zeitweise voll gesperrt.

Fahrer war alkoholisiert

Niederwörresbach. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr bei Niederwörresbach ein junger Mann aufgefallen. Bei dem 19-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Nach einem freiwilligen Alkoholtest wurden der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nach Unfall geflüchtet

Allenbach. Die Polizei sucht den Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Donnerstag, 28. Juni, ereignet hat. Gegen 8.45 Uhr kam es auf der B 422 zwischen Allenbach und Katzenloch zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem der Fahrer eines Lastwagens, der in Richtung Allenbach unterwegs war, nach der Kollision kurz anhielt und ausgestiegen ist, jedoch dann seine Fahrt fortgesetzt hat, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der Außenspiegel beschädigt. Bei dem Laster soll es sich um einen 40-Tonner ohne Aufschrift gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Idar-Oberstein 06781/5610 entgegen.

Baugerüst gestohlen

Dickesbach. Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 25. Juni, und Freitag, 6. Juli, auf einer Baustelle im Käseicher Weg in Dickesbach ein Baugerüst gestohlen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Hinweise an die Polizei Idar-Oberstein 06781/5610.