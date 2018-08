VG-Bürgermeister schreiben Brandbrief und fordern neuen Kurs beim Tourismus

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Am Ende der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses (KA) gab Landrat Matthias Schneider den nächsten Sitzungstermin bekannt: Montag, 9. April. Dann soll – darauf drängte Bernhard Alscher (Freie Liste) – auch ein gemeinsames Schreiben der VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser (Baumholder), Alscher (Birkenfeld), Uwe Weber (Herrstein), Georg Dräger (Rhaunen) sowie OB Frank Frühauf (Idar-Oberstein) an den Landrat diskutiert werden, in dem die Spitzen der Kommunen ein Umdenken beim Tourismus einfordern.