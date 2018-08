VfR-Sportfest: Geführte Radtour ist wieder ein Höhepunkt

Ein Spielfest, Disco, Ehrungen und natürlich Fußball, Fußball, Fußball: Für ihr viertägiges Sportfest haben sich die Verantwortlichen des VfR Baumholder wieder einiges einfallen lassen. Die Traditionsveranstaltung geht von Freitag, 27., bis Montag, 30. Juli, im Brühlstadion über die Bühne.

Viel Spaß hatten die Teilnehmer der geführten Radtour im vergangenen Jahr. Diesen Programmpunkt bietet der VfR Baumholder deshalb auch diesmal wieder während seines Sportfests an. Foto: Melanie Mai

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Kleinfeldturnier. Anschließend, gegen 21 Uhr, ist dann Disco angesagt. Am Samstag erlebt die geführte Mountainbiketour ihre nächste Auflage. Im vergangenen Jahr hatten sich 15 Fahrer dafür eingetragen. Die Mehrzahl kam damals von auswärts, unter anderem vom RSC Blitz Idar-Oberstein und von der Grünen Hölle Freisen. 13 Radler starteten auf der 35-Kilometer-Tour, geführt von Benedikt und Benita Braun. Nur zwei Starter gab es hingegen bei der 28-Kilometer-Tour, geführt von Uwe Brand und Joachim Nickchen. Etwa eine halbe Stunde Pause war auf der Drachenflugschanze oberhalb Pfeffelbachs angesagt. Dann ging es weiter über Rückweiler nach Berglangenbach, am dortigen Sportplatz gab es die zweite Pause. Die Stationen wurden betreut von Helga und Gunter Beier sowie Marita Nickchen. Von Berglangenbach aus ging es über Heimbach und Ruschberg zurück nach Baumholder. Auf dem Sportplatz besprachen die Teilnehmer zum Abschluss in gemütlicher Runde die Tour.

Weil alle begeistert waren, hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf rege Teilnahme. Einschreiben kann man sich am Samstag bis 14.30 Uhr, zur Auswahl stehen eine 25-Kilometer- und eine 35-Kilometer-Tour. Startschuss ist dann um 15 Uhr.

Daneben steht natürlich der Fußball im Fokus. Von 13 bis 18.30 Uhr wird samstags das Autohaus-Schug-Mitsubishi-Turnier ausgetragen. In zwei Gruppen müssen sich die teilnehmenden Mannschaften FC Berglangenbach, TSG Burglichtenberg, SV Reichenbach, SV Ulmet, TuS Bedesbach-Patersbach und SG Unnertal in Begegnungen à zweimal 20 Minuten behaupten, ehe am Schluss die beiden Sieger um den Titel spielen. Das Auftaktspiel bestreiten der FC Berglangenbach und der TSG Burglichtenberg um 13 Uhr, das Finale steigt gegen 17.45 Uhr.

Der Sonntag beginnt dann besinnlich mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr, ehe ab 10.30 Uhr das Spielfest auf dem Programm steht. Dabei müssen die Teilnehmer in Teams verschiedene Aufgaben bewältigen und gegen andere Mannschaften antreten. Unterbrochen wird dieser Wettbewerb von einer offiziellen Begrüßung und verschiedenen Ehrungen gegen 11.30 Uhr sowie dem Mittagessen um 12.15 Uhr.

Während das Spielfest danach fortgesetzt wird, starten auch die Autohaus-Mitsubishi-Schug-Fußballspiele. Das Auftaktmatch bestreiten die U 15-Mannschaften des FC Homburg und des FC Meisenheim. Um 15 Uhr tritt der SV Rodenbach gegen den FC Freisen an, und um 17 Uhr folgt das Spiel der Heimmannschaft, des VfR Baumholder, gegen die SG Rieschweiler. Für 19 Uhr ist eventuell ein Damenspiel vorgesehen.

Der Montag bietet dann um 17.30 Uhr Jugendspiele der E- und F-Jugenden sowie um 19 Uhr die Begegnung des VfR Baumholder II und der SG Haschbach/Schwellweiler. Für Speisen und Getränke ist durchgehend bestens gesorgt, versichert der Veranstalter.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer