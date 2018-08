Verwaltungsgebäude sind schon eingerüstet

Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden 2 und 2A der Kreisverwaltung werfen ihre Schatten voraus: Dieser Tage hat eine Fachfirma den Komplex eingerüstet, außerdem mussten die zentrale Information und einige Büros verlagert werden. Voraussichtlich bis Ende dieses Jahres dauert die Umsetzung des Projekts, bei dem die Herstellung der Barrierefreiheit und der Brandschutz im Vordergrund stehen.

Von Gerüsten umgeben sind die Verwaltungsgebäude 2 und 2A: Die Umbaumaßnahmen sollen bald beginnen.

Foto: Reiner Drumm

Außerdem erneuert der Landkreis das marode Dach des erst gut zwei Jahrzehnte alten Dienstgebäudes 2A (die NZ berichtete). Die Eindeckung war damals nicht fachgerecht erfolgt, was aber erst 20 Jahre später erkannt wurde...

Zwar verfügte dieser Trakt von Anfang an über einen Aufzug, doch der räumlich verbundene Altbau an der Schneewiesenstraße ist wegen der unterschiedlichen Geschosshöhen immer noch nicht behindertengerecht. Weil die Anlaufstellen für den Publikumsverkehr in dem 1996 eingeweihten Neubau und dem 1912 errichteten Behördenhaus konzentriert sind, ist es für Landrat Matthias Schneider unabdingbar, dass künftig alle Ebenen barrierefrei erreichbar sind.

Deshalb wird an der Schnittstelle der beiden Gebäude ein neuer Aufzug eingebaut; der bisherige weicht sechs Büros. Für dieses Vorhaben sind zwei Millionen Euro eingeplant; 60 Prozent davon steuert das Land aus dem Investitionsstock bei. Sogar eine 90-prozentige Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 erhält der Kreis für die 250.000 Euro teure Dachsanierung, da er den energetischen Standards Rechnung trägt.

Während der Bauphase müssen insbesondere Mitarbeiter der Abteilung Jugend und Schulen in andere Büros umziehen, manche sogar in Container. Dafür bittet der Landrat Besucher um Verständnis, die ihre Ansprechpartner während der Bauzeit nicht an den gewohnten Orten antreffen. Auch Baulärm und Parkplatzmangel lassen sich nicht vermeiden.