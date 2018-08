Verschmitzter Blick off de Irader: Bernd Schreiber präsentiert Mundart-Buch

Dem „Ejrader off't Mool geguggt“: Der den meisten eher als Fußballer, Fußballtrainer und Pädagoge bekannte Bernd Schreiber hat seine seit vielen Jahren gesammelten Mundartkolumnen in einem Buch zusammengefasst. „De Irader“ wird am Donnerstag, 26. April, ab 19 Uhr im Kasino in Idar (Kobachstraße 7) vorgestellt. Der Eintritt ist frei, eingeladen sind alle Mundartinteressierten.

Foto: Stefan Conradt

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Wer weiß, was ein Massik ist oder ein Kranedes? Ein Maaser oder ein Meffert – lauter typisch Idarer Bezeichnungen für bestimmte Typen: der Launige, der Dickschädel, der gefühllose Grobian. Auch für die körperlichen Eigenarten hat der Irader seine Begriffe: Da gibt es den Speekert (der ist besonders dünn) oder de Fladschniggel mit seiner schludrigen Gangart. Natürlich werden auch die Stammesnachbarn des Idarers und ihre Eigenheiten ausführlich behandelt: de Uuwerschdäner, mit denen der Irader nicht nur wegen der einzig richtigen Art der Zubereitung vom Schbessbroore im Dauerclinch liegt, de Reelser, de Hedderder und natürlich de Bachbooz, in dessen Revier – nach Tiefenstein – es den Autor seit seinem 15. Lebensjahr verschlagen hat.

Im Vorwort zu seinem 94-seitigen Buch unterstreicht Schreiber: „Wir haben eine der ältesten noch lebenden Sprachen in Deutschland. Darauf darf man ruhig stolz sein.“ Ziel des Buches sei es in erster Linie, „ein Lächeln auf das Gesicht meiner Leser zu zaubern“, aber auch ganz ernsthaft die Bewahrung der alten Mundartwörter, die nach und nach verloren zu gehen drohen. Aus diesem Grund hat sich der 65-Jährige für die Buchvorstellung am Donnerstagabend auch eine Besonderheit ausgedacht: Der Eintritt ist frei, aber jeder Besucher soll – sozusagen als Eintrittskarte – ein Mundartwort mitbringen beziehungsweise aufschreiben. Vielleicht finden sich so ja noch ein paar Juwelen, die bislang noch nicht verewigt sind.

Spuchde on Schdorys

Auch Mundartungeübte brauchen den Mut nicht zu verlieren: Die meisten Spuchte (Geschichten) sind in Hochdeutsch gehalten, nur die Dialoge sind durchgängig in Platt. Unkundige bekommen viele lehrreiche Hilfestellungen, etwa zu den wichtigsten Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln des Idarers: „Jou“ und „aller“. „Wer das liest, wird schnell die Fiert kreijn“, ist sich Schreiber sicher. Natürlich müsse man viele Passagen mit einem „Petzauh“ lesen, wer möchte, darf aber auch „alles glääwe“, schmunzelt der Autor. Seit einem Vierteljahrhundert sammelt Schreiber Mundartwörter und -geschichten und veröffentlicht sie seit gut 15 Jahren allmonatlich im „Idar-Obersteiner Regionalexpress“ des Birkenfelder Herausgebers Ernst Heimfarth.

Angefangen hatte alles mit einer Büttenrede, die Schreiber auf Wunsch eines Freundes bei der Fastnacht in Niederwörresbach hielt. Dabei zog der sprachgewandte Fußballer die Werzbacher tüchtig durch den Kakao – was ihm an diesem Abend nicht nur Lacher und Applaus einbrachte. Nach diesem Erlebnis dachte er sich: „Okay, wir können uns auch über uns selbst lustig machen“ – und erfand den Ejrader (der in gedruckter Form zur besseren Lesbarkeit alsbald zum „Irader“ wurde). Eine der ersten Betrachtungen über den Homo idarus, der am Rande des Hunsrücks lebt, wo er seine Hütte bevorzugt am Hang baut, landete damals sogar im Bühnenprogramm der IKG.

Schreiber, der in der Keltenstraße aufwuchs und in Kindertagen mit Bruce Willis im Sandkasten gespielt haben soll, beschreibt auch das „Ejrader Kastensystem“ mit dem Schdäänscheshännler auf der obersten Stufe, der durch feinere Kleidung und größere Autos auffällt. Darunter rangieren die Schleffer und die Lappediere, die sich nur am Wochenende herausputzen: „Dann doun se sich sonndachs aan.“ Am unteren Ende des Systems befinden sich die Zugezogenen, sie sind sozusagen die Aussätzigen der Idarer Kasten, weil sie des Platt nicht mächtig sind. Sie können sich nur hervortun, indem sie dem Eijrader zu Diensten sind – etwa beim „Huuf kiehre“, beim „Faureck botze“ oder beim „Schdään offkitte“.

Alles wie beim Fußball

Schreiber, der als Fußballer beim TuS Tiefenstein und als Trainer unter anderem mit dem SC Birkenfeld, dem SV Morbach und dem DJK Horath Erfolge feiert, geht das Schreiben genau so an wie das Fußballtraining oder seine pädagogische Arbeit mit Schülern und seit seiner Pensionierung mit Flüchtlingen, denen er Deutschunterricht erteilt: Hier wie dort ist Schreibers Hauptanliegen, Begeisterung für die Sache zu wecken und zu fördern.

„De Irader – eine Persiflage“ von Bernd Schreiber ist beim Autor, in der Druckerei Maurer sowie in den Buchhandlungen Carl Schmidt & Co. in Idar und Schulz-Ebrecht in Oberstein zum Preis von 12 Euro erhältlich.