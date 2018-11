Die Polizeiinspektion St. Wendel wendet sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Sie sucht nach dem zwölfjährigen Lukas Weber aus Eppelborn-Wiesbach, der seit Dienstagmorgen vermisst wird. Lukas Weber wurde zuletzt am 13. November gegen 11:30 Uhr auf dem Gelände der St. Wendeler Wingertschule (Förderschule) in der Pestalozzistraße gesehen. Danach hatte er sich in unbekannte Richtung entfernt. Er ist circa 1,60 Meter groß und schlank, hat blonde kurze Haare und trägt eine auffällige hellblaue Brille.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer dunkelblauen Jeans, einem dunkelgrünen Parka mit Pelzmütze und Turnschuhen bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unterTelefon 06851/8980.

