Vermisst: Saarländische Polizei sucht Mann aus Neunkirchen/Nahe

Die saarländische Polizei hat sich am Mittwoch mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Sie ist auf der Suche nach Michael Elsen aus dem Nohfelder Ortsteil Neunkirchen/Nahe. Der 54-Jährige wird seit Dienstag vermisst.

Wie das saarländische Landespolizeipräsidium mitteilt, verließ der Vermisste am 15. Mai vermutlich gegen 15 Uhr mit einem schwarz-weißen Mountainbike der Marke „Canyon“ seine Wohnung in Neunkirchen/Nahe in unbekannte Richtung. Er kehrte bisher aber nicht wieder dorthin zurück, und alle bereits eingeleiteten Suchmaßnahmen nach ihm blieben erfolglos.

Michael Elsen ist circa 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Figur, ist Brillenträger und hat einen graumelierten Haarkranz mit Stirnglatze. Er trägt als Kleidungsstücke vermutlich ein blaues oder gelbes Fahrrad-Dress, schwarz-weiße Fahrradschuhe und einen blau-weißen Fahrradhelm.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851 8980.