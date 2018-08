Verkehr: Weg ins Saarland sechs Wochen lang blockiert

Auch wenn die Bauarbeiten später beginnen und länger dauern, als es ein vor einigen Tagen aufgestelltes Schild am Straßenrand irrtümlicherweise angibt, müssen sich Autofahrer im westlichen Teil der Verbandsgemeinde Birkenfeld schon bald auf erschwerte Bedingungen bei ihrem Weg ins benachbarte Saarland und zur dortigen Autobahnauffahrt bei Otzenhausen einstellen. Denn auf der L 146 wird ab Mittwoch, 20. Juni, zwischen der hinter Achtelsbach gelegenen Landesgrenze und dem Ortseingang von Eisen voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien am 3. August kein Durchkommen möglich sein.

Ein Schild, das seit einigen Tagen direkt an der Landesgrenze zwischen Achtelsbach und Eisen steht, aber in die Irre führt: Denn die Straßenbauarbeiten auf saarländischen Boden beginnen erst am 20. Juni, und die L 146 bleibt ab dann sechs und nicht vier Wochen gesperrt. Foto: Axel Munsteiner

Grund dafür ist, dass dieser insgesamt rund 900 Meter lange Teilabschnitt wegen seines schlechten Zustands wieder auf Vordermann gebracht wird, teilt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit. Die vorgesehenen Arbeiten umfassen nach Auskunft der Behörde sowohl die grundhafte Sanierung des Fahrbahnaufbaus an einigen Stellen sowie die Erneuerung der Asphaltdecke auf der gesamten Ausbaulänge. Wegen der eingeschränkten Fahrbahnbreite der L 146 sowie hinsichtlich der Arbeitsstättensicherheit und aus bautechnischen Gründen werde die Straße voll gesperrt. Das habe aber den positiven Nebeneffekt, dass dadurch die Bauzeit verkürzt werden könne, heißt es seitens des LfS.

Da die Bauarbeiten fast komplett in die Sommerferien fallen, sei der Schulbusverkehr nicht wesentlich betroffen, ergänzt die Behörde. Bis zum letzten Unterrichtstag am Freitag, 22. Juni, würden die Busse auf einer gefrästen Fläche durch das Baufeld fahren. Eine Verlegung von Bushaltestellen während der Vollsperrung sei nicht erforderlich und die Baumaßnahme mit den verantwortlichen Stellen des öffentlichen Personennahverkehrs abgestimmt, betont der LfS. Er beziffert die Investitionskosten für die Sanierung des L 146-Teilstücks auf rund 500.000 Euro.

Bereits seit dem Wochenende passierten Autofahrer direkt an der Landesgrenze eine Hinweistafel, auf der zu lesen war, dass die Straße bereits ab dem heutigen 14. Juni gesperrt sein. Dabei handele es sich offenbar um ein Versehen der beauftragten Verkehrssicherungsfirma, sagte LfS-Pressesprecher Klaus Kosok auf NZ-Anfrage. Die Einweisung in die Baustelle, bei der Behördenvertreter mit den Firmen auch die konkreten Termine für die Arbeiten an der L 146 festlegten, erfolgte laut Kosok erst am Dienstag.

Solange die Straße gesperrt ist, wird der Verkehr von Achtelsbach aus offiziell über Brücken, Birkenfeld, die B 41 bis Nohfelden und von dort weiter nach Türkismühle und Sötern in Richtung Eisen beziehungsweise Otzenhausen umgeleitet. Autofahrer sollten den Hinweisschildern „U 7“ folgen.

Der LfS geht zwar nicht davon aus, dass die Straßensperrung nennenswerte Verkehrsbehinderungen zur Folge hat, er empfiehlt den Autofahrern aber, „eine angemessene Fahrzeit für die Umleitungsstrecke einzuplanen“. In der Tat verlängert sich zum Beispiel der Weg zwischen Achtelsbach und Otzenhausen, der laut Routenplanern normalerweise acht Kilometer lang ist und etwa acht Minuten dauert, bei der Fahrt über die Umleitungsstrecke auf 32 Kilometer und 30 Minuten Fahrt.

In der Praxis wird mancher Ortskundige zwar auf Schleichwege ausweichen, die durch das Trauntal führende rheinland-pfälzische Landesstraße 165 kann dafür aber nicht genutzt werden. Denn dort läuft bereits seit dem Frühjahr 2018 der Ausbau des Teilstücks zwischen Brücken und Ellweiler. Nachdem zunächst im ersten Bauabschnitt der Weg zwischen Ellweiler und der Einmündung in die K 4 in Richtung Dambach (Brandmühle) blockiert war, haben nach Auskunft der Straßenmeisterei Birkenfeld Anfang dieser Woche die Arbeiten auf Bauabschnitt zwei begonnen.

Das heißt, dass nun das L 165-Teilstück zwischen dem Ortsausgang Brücken und der Brandmühle gesperrt ist und dort neben dem Ausbau der Fahrbahn unter anderem auch eine Brücke in der Nähe der Kläranlage saniert und verbreitert wird. Das laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) 1,7 Millionen Euro teure Straßenbauprojekt soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner