Verkehr: B 41-Baustelle soll vor Jahresende verschwinden

Bei den Arbeiten voll im Zeitplan und bisher sowohl im Baustellenbereich selbst als auch auf der Umleitungsstrecke von jeglichen Unfällen verschont geblieben: Diese Formel gilt rund zwei Monate, nachdem die Bagger auf dem B 41-Abschnitt zwischen den Einmündungen Niederhambach-Burbach und Elchweiler angerückt sind. Dort entsteht eine dritte Fahrspur, die später bergauf in Richtung Birkenfeld das Überholen langsamer Fahrzeuge auf einer Länge von 1,3 Kilometer erleichtern soll. „Wir haben unser Ziel weiterhin fest im Blick, die neue Spur bis Ende des Jahres fertigzustellen und damit auch noch vor dem Winter die Umleitung durch die beiden Orte aufheben zu können“, sagt Axel Haaß, Teamleiter für Bau- und Projektmanagement beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach.

Durch dieses Nadelöhr läuft der Verkehr in Richtung Idar-Oberstein noch einige Monate. Die B 41 wird zwischen den Einmündungen Elchweiler und Niederhambach-Burbach verbreitert, um dort Platz für eine dritte Fahrspur zu schaffen. Foto: Reiner Drumm

Seit Mitte März wird der Verkehr, der in Richtung Birkenfeld unterwegs ist, über die L 174 beziehungsweise K 45 durch Burbach und Elchweiler gelotst, wobei in den Dörfern nur Tempo 30 erlaubt ist. In Richtung Idar-Oberstein passieren die Verkehrsteilnehmer hingegen bei einer maximal zulässig Geschwindigkeit von 50 km/h direkt die Baustelle. Sie können dort rechterhand verfolgen, welche großen Erdmassen bei diesem mehr als 4 Millionen Euro teuren Vorhaben bisher schon von der beauftragten Firma Juchem bewegt worden sind, um den Damm für die künftige dritte Spur und einen parallel verlaufenden Landwirtschaftsweg, der verlegt werden musste, aufzuschütten.

Brücken werden verbreitert

„Insgesamt werden es um die 35.000 Kubikmeter Material sein“, berichtet Haaß. Auch die Konturen des künftigen Straßenverlaufs sind schon deutlich auszumachen. Im Baustellenbereich gibt es zwei neuralgische Punkte in Form von Brücken. Sie müssen nach Auskunft von Norbert Schmitt, Leiter des LBM-Baubüros in Idar-Oberstein, um vier Meter verbreitert werden. „Auch mit diesen Arbeiten haben wir bereits Mitte März begonnen“, sagt Schmitt.

Wenn der künftige Straßendamm komplett aufgeschüttet ist, werden zunächst der Frostschutz, eine Art Schottermaterial, und später insgesamt drei Asphaltschichten auf die Fahrbahn aufgebracht. Etwa ab September, so die Schätzung des LBM, wird dann der Verkehr in Richtung Idar-Oberstein auf die neu entstandene Spur verlegt werden können. Dann werden die Arbeiten auf der Seite, die die Autos bisher beim Passieren der Baustelle benutzen, fortgesetzt. „Auch dort wollen wir die Fahrbahn im Zuge der Maßnahme natürlich ertüchtigen, verstärken und erneuern“, sagt Haaß. Außerdem wird dann im Bereich von Burbach eine etwa 1,20 Meter hohe Lärmschutzwand installiert. Die Fertigstellung des Landwirtschaftswegs wird letzter Bestandteil des Verkehrsprojekts sein.

„Dass dies für die betroffenen Anlieger entlang der Umleitungsstrecke in Burbach und Elchweiler eine Belastung ist, können wir selbstverständlich absolut nachvollziehen. Trotz aller Vorbehalte, die es von ihrer Seite aus gab, hat sich diese Verkehrsregelung aber angeboten“, sagt Haaß. Was den Verkehrsfluss angeht, seien keine „dramatischen Verzögerungen“ zu verzeichnen. „Für den Ablauf der Arbeiten ist es ein wichtiger Vorteil, wenn man nur ein großes Baufeld mit ausreichend Platz hat“, betont der LBM-Mitarbeiter.

Hätte man hingegen, wie von einigen Anliegern, die den Verkehr aus den beiden Dörfern heraushalten wollten, angeregt, den Verkehr in beide Richtungen auf der halbseitig gesperrten B 41 an der Baustelle vorbeigelotst und Ampeln aufgestellt, wäre das aus Sicht der LBM-Vertreter kontraproduktiv gewesen. „Bei einem insgesamt sogar 1,6 Kilometer langen Baufeld kann man ja nicht einfach vorne und hinten eine Ampel aufstellen. Dann würden die Wartezeiten viel zu lang. Wir hätten also mindestens vier Bauabschnitte bilden müssen. Das hätte die Dauer der Arbeiten deutlich verlängert“, sagt Schmitt. Und es wäre nach seiner Auffassung noch ein anderer Effekt eingetreten: „Autofahrer, die sich auskennen, hätten sicher versucht, den Stau an der Ampel zu umfahren, und das hätte dann auch dazu geführt, dass viel Verkehr durch beide Dörfer fließt – und zwar völlig unkontrolliert und in beide Richtungen“, argumentiert er.

Polizei: Wenig Vorkommnisse

Auch aus Sicht der Birkenfelder Polizei hat sich die getroffene Regelung bisher bewährt. „Wir haben seit Beginn der Arbeiten keine baustellenbedingten Unfälle in diesem Bereich der B 41 registriert. Nur oberhalb bei Schmißberg gab es in diesem Jahr schon sechs Wildunfälle. Diese erhöhte Gefahr besteht dort aber ohnehin“, sagt Verkehrssachbearbeiter Michael Kasper. Auch auf der Umleitungsstrecke in den Ortslagen sowie auf dem freien Stück dazwischen gab es bis dato glücklicherweise keine Kollisionen. Der K 45-Abschnitt von Elchweiler nach Burbach hinunter darf aber ohnehin nur von Pkw befahren werden, für Lastwagen ist er mit Ausnahme von Anliegerverkehr oder Schulbussen gesperrt. Die Umleitung führt durchs Hambachtal.

In der Anfangszeit der Baustelle hatten sich die Bürgermeister der beiden Orte bei der Polizei gemeldet und schärfere Geschwindigkeitskontrollen gefordert. Das hätte die Polizei dann auch gemacht, sagt Kasper. „Natürlich haben wir dabei auch einige Übertretungen festgestellt. Diese haben sich aber in einem normalen Rahmen bewegt. Es war aber keiner so schnell unterwegs, dass wir gegen ihn ein Fahrverbot hätten aussprechen müssen“, sagt Kasper.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Elchweilers Ortsbürgermeister Wolfgang Finck, der selbst direkt an der Durchgangsstraße wohnt. „Natürlich gibt es immer wieder einige Autofahrer, die sich nicht benehmen können. Aber im Großen und Ganzen verläuft es mit der Umleitung recht reibungslos.“ Beschwerden von Bürgern seien ihm bisher nur vereinzelt zu Ohren gekommen, sodass sein Fazit lautet: „Der viele Verkehr nervt, aber langsam hat man sich auch schon daran gewöhnt.“

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner