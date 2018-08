Verkaufsoffene Sonntage gefährdet: Sind nur noch zwei pro Jahr in Idar-Oberstein möglich?

Eigentlich wollte der Vorstand des Stadtmarketing-Vereins am Dienstagabend in der Brasserie mit dem kleinen Kreis der erschienenen Einzelhändler Ideen für neue und die Wiederbelebung eingeschlafener Veranstaltungen sammeln. Zum Einstieg aber wartete Bürgermeister Friedrich Marx erst mal mit einer schlechten Nachricht auf.

Verkaufsoffene Sonntage ohne besonderen Anlass sind eigentlich nicht mehr erlaubt. Weil die Stadt sich nach Aussage von Bürgermeister Friedrich Marx nicht über die bestehende Rechtslage hinwegsetzen kann, könnte die Aktion am 15. April (Foto) die letzte dieser Art in Idar-Oberstein gewesen sein.

Foto: Jörg Staiber

Es werde schwerlich noch möglich sein, wie bisher vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr zu verwirklichen, meinte er mit Blick auf die Rechtslage. Der DGB-Kreisvorstand hält ein wachsames Auge auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, die Gerichte, allen voran das Bundesverwaltungsgericht, wiederholt bestätigt haben. Danach sind verkaufsoffene Sonntage nur zu besonderen Anlässen oder Ereignissen erlaubt. Als Beispiele nannte der Bürgermeister die Jazztage in Idar und den Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in Oberstein. „Da ist es dann kein Problem, die Geschäfte sonntags zu öffnen“, betonte er.

Man wolle alle Spielräume ausschöpfen, um den Einzelhändlern zu helfen und mehr Umsatz zu ermöglichen. „Ich kann und will darauf nicht verzichten“, machte Volker Becker deutlich. Aber weil das städtische Ordnungsamt sich über die Gesetze nicht einfach hinwegsetzen könne, sieht Marx die beiden anderen Sonntage akut gefährdet – es sei denn, es findet sich dafür noch eine größere Veranstaltung, mit der die Vorgabe umschifft werden kann.

Dafür gibt es ganz klare Regeln: Das besondere Ereignis muss allein mehr Menschen anziehen als die Ladenöffnung. Dessen Umfang müsse zudem größer sein als die geöffnete Verkaufsfläche, und es müsse auch noch ein räumlicher Zusammenhang zwischen dem Event und den geöffneten Verkaufsstellen bestehen.

Der Gewerkschaftsbund verweist darauf, dass die Rechtsprechung das Kaufinteresse der Kundschaft und das Verkaufsinteresse des Handels nicht als höheres Rechtsgut gegenüber dem Sonntagsschutz anerkannt habe. Der DGB hatte deshalb schon den jüngsten verkaufsoffenen Sonntag am 15. April für nicht genehmigungsfähig gehalten. Ganz nebenbei kritisiert der Kreisverband auch jede weitere Ausdehnung der Ladensöffnungszeiten.

„Wie definiert man besonderes Event?“, stellte der Bürgermeister, zu dessen Geschäftsbereich das Ordnungsamt gehört, am Dienstagabend die Schlüsselfrage in den Raum. Prompt gab es Vorschläge – beispielsweise den Ansatz, das Oldtimertreffen, das in diesem Jahr am Sonntag, 12. August, stattfindet, größer aufzuziehen. Angeregt wurde auch, das Museumsfest wieder aufleben zu lassen. Christiane Pranz, die unter dem Namen Klassik-Design Idar Möbel, Bilder, Porzellan und Schmuck anbietet, wäre, wie sie betonte, mit Unterstützung des Stadtmarketingvereins und anderer Mitstreiter bereit, im Stadtteil einen Hobbykünstler- und Kunsthandwerkermarkt zu organisieren.

Weil von den Einzelhändlern der Hinweis kam, dass woanders weiterhin regelmäßig verkaufsoffene Sonntage stattfinden, will sich Marx jetzt erst mal bei anderen Städten umhören, um zu erkunden, „wie die das machen“. Möglicherweise handelt es sich dabei um Sonderbestimmungen wie jene, die es den Edelsteingeschäften in Idar-Oberstein erlauben, sonntags zu öffnen.

Friedrich Marx gab den Idarer Einzelhändlern aber noch einen grundsätzlichen Rat mit auf den Weg. Er empfahl ihnen, sich jetzt schon zu überlegen, wie auch sie von der zu erwartenden Belebung durch den Modepark Röther in Oberstein profitieren können.

Von Kurt Knaudt