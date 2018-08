Vergewaltigungsversuch in Idar-Oberstein: Passant ruft Polizei

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Wer vorhat, im Bereich auf der Hohl in Oberstein eine Straftat zu begehen, sollte sich das dreimal überlegen: Dort haben Firmeninhaber und auch Privatleute in jüngerer Vergangenheit einige Videokameras installiert, die durchaus aufschlussreiche Bilder liefern können. So aktuell in einem Fall, der vor dem Schöffengericht um Richter Johannes Pfeifer verhandelt wird. Eine versuchte Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung wird einem mehrfach vorbestraften 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorgeworfen.