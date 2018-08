Verein gründet sich ohne das Wort Sperre

In Sensweiler hat sich der Verein Zukunft Steinbachtal gegründet, dessen Vorstandsmitglieder bereits erste Ideen im Auge haben, um die Steinbachtalsperre für Gäste und Einheimische besser in Szene zu setzen. Die Zukunft der Region positiv mitgestalten und dafür den Stausee zwischen Katzenloch uns Sensweiler der Öffentlichkeit zugänglich zu machen: das sind die Ziele des Vereins, der sich am Freitag in Sensweiler gegründet hat.

Mitglieder des neuen Vorstands von „Zukunft Steinbachtal“ sind (von links) Wilfred Zöbisch, Sascha Paulus, Katharina Reis, Alexandra Sieg-Hoffmann, Rolf Mundt und Horst Albohr. Es fehlen: Eckhard Kunz, Siggi Burmann, Thomas Roland und Uwe Klee.

Foto: Christoph Strouvelle

Vorsitzender ist Wilfred Zöbisch aus Sensweiler. Der Ruheständler war für die SPD an maßgeblichen Stellen fast drei Jahrzehnte lang in der Verbandsgemeinde Herrstein kommunalpolitisch aktiv und beruflich in hohen Positionen beim TÜV Rheinland tätig. Zwischen zwei und vier Personen sind laut der Vereinssatzung als Stellvertreter möglich, drei haben die mehr als 40 Anwesenden gewählt: Rolf Mundt aus Katzenloch, Eckhard Kunz aus Sensweiler und Katharina Reis aus Niederwörresbach.

Bei der vorgelegten Satzung kritisierten einige Anwesende den geplanten Namen „Zukunft Steinbachtalsperre“ – wegen des Begriffs „Sperre“. Letztlich entschieden die Mitglieder unter vier genannten Vorschlägen, auf diese beiden Silben zu verzichten, so dass der neue Verein den Namen Zukunft Steinbachtal trägt.

Der in der Satzung beschriebene Vereinszweck sei das Ziel, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Verbänden und Behörden die Steinbachtalsperre der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Der Stausee bietet reizvolle Blicke und ist für Wanderer und Erholungssuchende ein besonderer Ort“, erläuterte der neue Vorsitzende.

Dafür will der Verein sowohl eigene Ideen als auch die der Anliegergemeinden vorbringen. Diese sollen zu einem einheitlichen Konzept für Wandern und naturnahe Erholung zusammengeführt werden und die Angebote des Nationalparks sowie der Traumschleifen und Premiumwanderwege ergänzen. Dazu soll eine Infrastruktur für Besucher geschaffen, ein Rundwanderweg als Themenweg mit regionalem Bezug sowie die Region beim Wandern und Naturerlebnis gestärkt werden. Weiterhin sollen Bildung und Informationen zur Gewinnung von Trinkwasser gefördert und vermittelt werden. Zöbisch schlägt als konkrete Maßnahmen neben dem Rundwanderweg einen Wasser-Wissens-Weg über den Staudamm, einen Aussichtsturm neben dem Damm sowie die Schaffung von Sichtachsen auf den See vor. Zudem sollen einige Fichten in Ufernähe verschwinden.

Die Realisierung dieser Vorhaben benötige einen großen Rückhalt aus der Bevölkerung, sagte Zöbisch. Den der Anliegergemeinden hat der neue Verein Zukunft Steinbachtal offensichtlich. Denn zahlreiche Ortsbürgermeister und Beigeordnete waren bei der Gründungsversammlung persönlich anwesend. Der erkrankte Uwe Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein, sandte ein Grußwort.

Ob der neue Verein vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit erreicht, ist unwahrscheinlich. Denn touristische Ziele und Aktivitäten würden nicht als gemeinnützig anerkannt, weiß Zöbisch. Deshalb soll zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich ein Förderverein gegründet werden, der die Voraussetzungen zur Gemeinnützigkeit erfüllt. Eine reine Formalie, sagt der neue Vorsitzende. „Wir brauchen diesen wegen der Spenden.“

Um die Mitglieder so weit wie möglich einzubinden, sollen Arbeitsgruppen zu diversen Themenbereichen gebildet werden. Hier stehen zuerst der Themenweg als auch der Entwurf einer Homepage auf der Agenda. Zöbisch selbst will Gespräche mit Parteien und Partnern führen, die am Stausee beteiligt sind. Eine Studentin des Umwelt-Campus Birkenfeld werde zudem am Beispiel der Steinbachtalsperre ihre Bachelorarbeit zur Vereinbarkeit von Trinkwasserreservoir und Tourismus schreiben, kündigte Wilfred Zöbisch an.

Der Vorsitzende war mit der Resonanz bei der Gründungsversammlung sichtlich zufrieden. Zu den etwas mehr als 40 Anwesenden kämen noch rund 15 beitrittswillige Personen, die sich wegen Schneefalls oder Krankheit entschuldigt hätten. „So einen starken Verein haben wir hier schon lange nicht mehr gegründet“, freute sich Zöbisch

Von unserem Mitarbeiter Christoph Strouvelle