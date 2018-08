Verdächtiger Feuerwehrmann festgenommen: 18-Jähriger soll für Brandserie im Kreis Birkenfeld verantwortlich sein

Nach einer ungewöhnlichen Vielzahl von Bränden in der Nationalpark-Region hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 18-jährige Mann aus dem Kreisgebiet ist selbst Feuerwehrangehöriger und soll – zumindest teilweise – dafür verantwortlich sein, dass seine Kameraden in den vergangenen Monaten öfter ausrücken mussten als im Normalfall. Dies bestätigte am Mittwochnachmittag der Leitende Oberstaatsanwalt Michael Brandt in Bad Kreuznach.

Unheilvolle Serie: Ein weiterer Brand hat sich am Mittwochnachmittag bei Abentheuer ereignet. Eine Gartenlaube stand in Flammen. Kurz nach dem Löscheinsatz hat die Kriminalpolizei einen Verdächtigen ermittelt.

Foto: Guido Turina

Rückblick: Anfang Mai hatte die unheilvolle Serie begonnen. Gleich dreimal innerhalb von sechs Tagen wurde die Feuerwehr alarmiert. Am Nachmittag des 4. Mai stand ein kleines Waldstück zwischen Börfink und Muhl in Flammen, am Abend des nächsten Tages brannte es in einem Waldgebiet bei Thranenweiher, und am 9. Mai mussten die Retter auf einem Wanderparkplatz bei Börfink einen brennenden Baumstumpf löschen. Schon damals wurde darüber gerätselt, ob dies alles noch Zufall ist oder ob ein Unbekannter vorsätzlich im Wald zündelt. Wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe könne ein Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen nicht ausgeschlossen werden, sagte die Birkenfelder Polizei, bevor die Kripo Idar-Oberstein die Ermittlungen übernahm.

Doch die Feuerwehrleute rund um Birkenfeld sollten nicht zur Ruhe kommen – im Gegenteil: Das Ausmaß der Brände nahm nun zu. Eine Grillhütte bei Abentheuer ging am 8. Juni in Flammen auf, und am 28. Juni brach bei Aben-theuer erneut in einem Waldgebiet ein Feuer aus. Am Mittwoch schrillten erneut die Alarmglocken. Diesmal wurde eine Gartenlaube – erneut bei Abentheuer – zum Raub der Flammen. Wenig später aber nahm die Kriminalpolizei den Verdächtigen fest. Nach Aussage der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann bei dem jüngsten Vorfall in Tatortnähe beobachtet. Ob der Festgenommene selbst mitgeholfen hat, die von ihm gelegten Feuer zu löschen, konnte Staatsanwalt Brandt nicht sagen. Derzeit werde geprüft, für welche der Brände in jüngster Vergangenheit der 18-Jährige verantwortlich ist, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann sollte am späten Nachmittag der Haftrichterin vorgeführt werden. Einzelheiten aus der Sitzung sind nicht bekannt.

Lars Benzel, Wehrführer der Verbandsgemeinde Birkenfeld, war am Donnerstagabend, wie er sagte, „noch völlig geschockt. Für mich als Chef der Feuerwehr ist das natürlich besonders schlimm, wenn sich der Verdacht erhärten würde“, erklärte er und fügte hinzu: „Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.“ Er selbst könne nichts Genaues zu den Vorfällen sagen, weil er krankgeschrieben sei und nicht über die notwendigen Informationen verfüge, so Benzel.

Natürlich sei in Feuerwehrkreisen darüber spekuliert worden, ob der Brandstifter möglicherweise aus den eigenen Reihen kommt. „Wenn sich dies nun bewahrheitet, wäre das ein enormer Imageverlust für die freiwillige Feuerwehr.“

VG-Bürgermeister Bernard Alscher, der sich derzeit in Ruanda aufhält, erfuhr erst von der Nahe-Zeitung von den aktuellen Ereignissen. „Wenn sich das tatsächlich als richtig herausstellen sollte, ist das eine grenzenlose Sauerei. Ich möchte mal wissen, was in einem solchen Kopf vor sich geht“, sagte der oberste Dienstherr der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Birkenfeld.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch