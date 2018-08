Verbraucherzentrale berät gratis in Rhaunen

Die Nationalparkverbandsgemeinde Rhaunen bietet ab Mai in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz persönliche Energieberatung an. Die Beratung richtet sich an Privathaushalte und ist kostenlos.

Foto: VG Rhaunen

Energiesparen ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende und bringt auch für die Hausbesitzer viele Vorteile. „Verbraucher stehen jedoch einem riesigen Angebot von Dienstleistungen und vielen technischen Neuerungen gegenüber“, erläutert Carmen Strüh, Regionalmanagerin der Verbraucherzentrale. Dabei werden oft Produkte angeboten, die zwar teuer sind, aber nicht immer die beste Lösung für das Haus darstellen. „Unsere Energieberater geben Entscheidungshilfen, die nicht von Verkaufsinteressen geleitet sind. In einem persönlichen Gespräch beraten sie zu allen Fragen rund ums Energiesparen, zur Sanierung älterer Gebäude und zum Bauen energieeffizienter Neubauten.“ Strüh freut sich, dass auch Rhaunen nun zum Pool von Rheinland-Pfalz-weit mehr als 70 Energieberatungsstellen der Verbraucherzentrale zählt, in denen die Förderung durch Bund und Land eine kostenlose Beratung ermöglicht. „Wir freuen uns, dass dieses wichtige und sinnvolle Angebot der Verbraucherzentrale nun auch direkt in Rhaunen für die Bürger der Nationalparkverbandsgemeinde Rhaunen zur Verfügung steht. Es ist eine hervorragende Ergänzung unseren umfangreichen Klimaschutzaktivitäten in der Region“, erklärt Klimaschutzmanager Christoph Benkendorff zur Eröffnung. „Eine qualifizierte und unabhängige Beratung ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass die optimalen Energiesparpotenziale und Fördermöglichkeiten gefunden werden, um dadurch dauerhaft die Betriebskosten zu verringern.“

Künftig wird die Architektin und Energieberaterin Elisabeth Foit jeden ersten Montag im Monat interessierten Verbrauchern aufzeigen, wie sie am effektivsten Energie einsparen können. Sie hilft beispielsweise Hausbesitzern, vorliegende Angebote vor einer Erneuerung der Heizungsanlage zu bewerten. Zudem gibt sie Tipps zum Dämmen von Rohrleitungen und zum richtigen Einstellen der Regelung. Wer eine nachträgliche Wärmedämmung im Altbau plant, erfährt, welche Dämmdicke optimal ist, worauf bei der Dämmstoffwahl zu achten ist und wann Folien zum Feuchteschutz angebracht werden müssen. Ob sich eine Solaranlage lohnt und wie die Einbindung in die Warmwasserversorgung am besten erfolgt, kann ebenfalls in der Beratung ausführlich diskutiert werden. Die Energieberaterin erklärt auch, wie Schimmel in Haus oder Wohnung vermieden werden kann und vorhandene Schäden am besten saniert werden.

Die Energieberatung findet jeden ersten Montag im Monat von 13.30 bis 16.30 Uhr nach Terminvereinbarung in der VG-Verwaltung Rhaunen, „Zum Idar“ 21 und 23, statt. Termine können unter Telefon 06544/181 31 oder über die landesweite Energiehotline der Verbraucherzentrale unter 0800/607 56 00 (kostenfrei) vereinbart werden.