Vera Müller kommentiert: Kluge Taktik-Änderung

Bleiben wir mal passend zur WM in der Fußballersprache: Fast hätte der überhastete Korpus-Konter, bereits im Juni 2017 einen Kohl-Platz zu fordern, zu einem Aus der Idee bereits in der Vorrunde bedeutet.

Vera Müller

Die Taktik-Änderung kam grade noch vor dem Schlusspfiff, bevor die SPD geschlossen den Platz verlassen hätte. So stand nun einem friedlichen Finale nichts mehr im Weg: wenngleich die SPD-Fraktion (mit Ausnahme von Jörg Petry) der Veranstaltung fernblieb. Josef Mähringer hatte zum Fraktionstreffen vor der Stadtratssitzung geladen.

Dass wir nun in Idar-Oberstein einen Willy-Brandt-Platz und einen Helmut-Kohl-Platz haben, geht völlig in Ordnung: Beide werden auf lange Sicht als große, anständige Politiker in die Geschichte eingehen. Und gerade dieser Anstand (bei allen Verfehlungen von Brandt wie auch Kohl) unterscheidet sie immens von dem, was sich aktuell auf der politischen Bühne abspielt.

E-Mail: vera.mueller@rhein-zeitung.net