Veitsrodter Prämienmarkt ist eröffnet

Der Startschuss für den Veitsrodter Prämienmarkt 2018 ist gefallen. Noch bis einschließlich Montag erwarten die Besucher – die Veranstalter rechnen wieder mit Tausenden – unter anderem jede Menge Spiel und Spaß, unablässlich Musik und nette Menschen sowie Pferderennen samt Wetten und eine große Tierprämierung. An allen Tagen findet zudem ein großer Krammarkt statt.

Foto: Hosser

Mehr als 300 Händler bieten an den dreieinhalb Kilometer langen Marktstraßen ihre Produkte an – von Pflanzen und Spielzeug über Kurzwaren und Reinigungsartikel bis hin zu Kleidungsstücken und Lederwaren aller Art. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, außerdem werden kostenlose Parkplätze und ein Busshuttle in die Ortschaften der näheren Umgebung angeboten. Der Fanfarenzug Die lustigen Schuppesser war für den Auftakt am Freitagabend zuständig, mit einem Feuerwerk endet das Spektakel am Montag.