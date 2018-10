Die Mainzer und ihr traditionelles samstägliches Marktfrühstück können einpacken: Die Veitsrodter haben jetzt ihr eigenes und toppen die feucht-fröhliche Stimmung am Rhein allemal. Der dritte Regionalmarkt am Samstag wurde von beinahe sommerlichen Temperaturen verwöhnt, und so kauften die zahlreichen Besucher ihre Lebensmittel bei strahlendem Sonnenschein ein und stärkten sich anschließend bei Grillwurst, Flammkuchen und einem Gläschen Bier oder Federweißen. In den Supermarkt musste bei dem Angebot anschließend keiner mehr: Von Gemüse, Obst, Brot, Käse und Wurstwaren bis hin zu diversen Honig-, Likör- und Essigsorten gab es in und um die Markthalle herum alles, was das Feinschmeckerherz begehrt.

Jürgen Schneider von der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt ist zufrieden. „Es läuft super." Das Interesse sei so groß, dass man schon Händler habe abweisen müssen. Am Samstag fand auch die Apfeltauschbörse ...

