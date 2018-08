Veitsrodt: 2000 Besucher rockten den Markt

Veitsrodt hat gerockt – bereits zum 20. Mal lud der Verein Kult zum zweitägigen Open- Air-Festival Rock am Markt auf das Marktgelände ein. Zwei Tage voller Livemusik und ein krönendes Feuerwerk lockten etwa 2000 Besucher nach Veitsrodt. Bereits das Line-up ließ Gutes verheißen, und die Festivalgäste wurden definitiv nicht enttäuscht.

Destination Anywhere waren bei der 20. Auflage des Festivals Rock am Markt auf dem Veitsrodter Marktgelände der viel umjubelte Headliner.

Foto: Marius Franzmann

Gestartet wurde am Freitag bei schönem Wetter und warmen Temperaturen. Den Anfang machte die Modern Music School mit ihrem Schülerkonzert „MMS rocks“. Darauf folgend durften die beiden Bands Alltagshelden und Lässing die Bühne rocken. Viele Fans freuten sich besonders auf die Band Larry, welche eigens für Rock am Markt nach langer Zeit noch einmal die Bühne betraten. Auch der diesjährige Headliner Destination Anywhere hielt, was er versprach, und brachte die Menge mit Ska- und Poppunk zum Kochen. Beendet wurde der erste Festivaltag schließlich von den Jungs von Revolution Inc.

So ausgelassen wie Rock am Markt begonnen hat, ging es auch am Samstag weiter. Der guten Stimmung tat auch der Wetterumschwung mit einsetzendem leichten Regen keinen Abbruch. Zu den Beats von Botschek wurde gefeiert, zahlreiche Farbbeutel explodierten in der Luft und tauchten das Marktplatzgelände in bunte Farben. Beste Unterhaltung bot im Anschluss die Rock-'n'-Roll-Gruppe Boppin' B, deren Auftritt nur vom anschließenden Feuerwerk gekrönt werden konnte. Als Abschluss des Tages folgte die Band Old School, die noch einmal mit einer ordentlichen Portion Classic Rock für ein würdiges Ende des Festivals 2018 sorgte.

Neben dem alljährlichen Motto, jungen Künstlern eine Bühne zu bieten, lag den Veranstaltern dieses Jahr besonders am Herzen, mit dem Festival ebenfalls etwas Gutes für die Opfer der Unwetterkatastrophe in der näheren Umgebung zu tun. Kult unterstützt deshalb die betroffenen Gemeinden mit einer Spende von insgesamt 900 Euro aus dem erzielten Erlös.

Das Fazit der Veranstalter lautet: Ein Wochenende mit guter Musik, zahlreichen Begegnungen, friedlichen Festivalbesuchern, einem halbwegs gnädigen Wettergott ist zu Ende. Die Kult-Verantwortlichen freuen sich bereits auf das nächste Jahr und hoffen, auch zum 21. Rock am Markt wieder zahlreiche Festivalbesucher begrüßen zu dürfen. Kristina Schuh