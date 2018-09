Urwahl: Bernd Glöckner will Bürger besser einbinden

„Teamarbeit statt Alleingang“ – so könnte der Wahlslogan von Bernd Glöckner lauten. Denn die Stärkung des Miteinanders im Gemeinderat und im Ort ist dem CDUler und Hobbymusiker ein großes Anliegen. Den Schuldenberg abzubauen und die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, sind nur zwei weitere Punkte auf seiner Wunschliste. Um diese abarbeiten zu können, will sich der 54-Jährige am Sonntag zum neuen Heimbacher Bürgermeister wählen lassen.

Bernd Glöckner will die Bürger besser informieren und Lösungen gemeinsam erarbeiten. Foto: Reiner Drumm

Wenn man sich mit Bernd Glöckner, der seit rund zehn Jahren im Gemeinderat sitzt, unterhält, merkt man eines recht schnell: Mit Parteiengerangel kann der gelernte Metallbauer nicht allzu viel anfangen. „Das Wohl des Ortes muss im Vordergrund stehen“, sagt der Bürgermeisterkandidat, der den CDU-Fraktionsvorsitz übernehmen wird. Da dürfe die Partei nur eine untergeordnete Rolle spielen. So will er sich auch dafür starkmachen, dass es bei der nächsten Kommunalwahl eine Einheitsliste für den Gemeinderat gibt – damit sich jeder aufstellen lassen kann. Außerdem sollen wieder Ältestenratssitzungen stattfinden – dort könne man schon vorab gemeinsam über Projekte diskutieren.

Dass es in Heimbach viel zu tun und anzupacken gibt, das spricht Bernd Glöckner ganz offen aus. Und auch wenn es ihm ein Anliegen ist, den Schuldenberg der Gemeinde zu verringern, gibt es einige Themen, bei denen er Geld in die Hand nehmen will. Ganz oben auf dieser Liste steht der stark sanierungsbedürftige Kindergarten. „Entweder muss das Gebäude renoviert werden, oder wir brauchen einen Neubau“, betont er. Ein neuer Kindergarten könnte beispielsweise in der Nähe der Schule entstehen. „Hier darf uns kein Euro zu viel sein. Die Kinder sind unsere Zukunft“, sagt Bernd Glöckner. Deshalb sollen nach seinem Wunsch auch neue Spielplätze entstehen und die vorhandenen verkehrssicherer gemacht werden.

Daneben hat der 54-Jährige ein besonderes Augenmerk auf die Ruhebänke gelegt, die sich rund um Heimbach befinden und teilweise in einem „katastrophalen Zustand“ seien. „Das Problem ließe sich einfach durch Arbeitseinsätze lösen“, meint er. In diesem Zusammenhang betont er, dass er sich über die Gründung der Arbeitsgruppe zur Dorfverschönerung freue, der er selbst angehöre. Dadurch würden endlich Maßnahmen wie der Austausch von Bänken oder die Ausbesserung der Schutzhütte angegangen. Ein weiterer Punkt auf Bernd Glöckners Agenda wäre, den Friedhof schöner zu gestalten. Dort seien verschiedene Materialien verarbeitet worden. „Wir sollten einen Schnitt machen und auf ein einheitliches Bild hinarbeiten.“

Eine erste Großmaßnahme steht derweil schon vor der Tür: der Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 60). Bernd Glöckner begrüßt die Maßnahme. „Die Straße sieht schon schlecht aus“, sagt er. Damit werde der künftige Bürgermeister, egal, wer nun gewinne, einiges zu tun haben – auch wenn der Landkreis für die Kosten aufkommen müsse, und man als Ortsbürgermeister kein Mitsprache- und Entscheidungsrecht habe.

Bei all diesen Projekten ist es Bernd Glöckner besonders wichtig, die Bürger immer umfassend zu informieren und in der gemeinsamen Diskussion Lösungen zu suchen. „Wenn jemand sich gern einbringen würde, soll er das tun dürfen“, sagt er. Dazu will er die seiner Meinung nach schlechte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde maßgeblich verbessern, betont er. „Beispielsweise kann man kann nicht eine komplette Straße, die noch in gutem Zustand ist, neu ausbauen, nur weil die Verlegung von Glasfaserkabeln finanziell gefördert wird, ohne die Bürger vorher über die Baumaßnahme und die Kosten zu informieren. Andere Straßen, die schon länger in der Planung stehen, werden so unnötig vernachlässigt“, betont er.

Über die Schiene der Außendarstellung soll auch ein anderes Thema angegangen werden: Stichwort Einwohnergewinnung. „Im Schaukasten des Dorfes könnte eine Liste mit Bauplätzen, Wohnungen und Häusern hängen“, schlägt Bernd Glöckner vor. Zusätzlich wäre denkbar, junge Familien mit einem kleinen Begrüßungsgeld zu locken. Auf längere Sicht müsse man auch neue Baugebiete erschließen.

Ob Bernd Glöckner – der neben seinem politischen Engagement seit mehr als 30 Jahren im Musikverein Hoppstädten-Weiersbach spielt – seine Wunschliste abarbeiten kann oder nicht, werden letztlich die Wähler in der Kabine entscheiden. Auf die Frage, wie er seine Chance gegen seinen Kontrahenten Jürgen Saar (FWG) sieht, meint er: „Das ist absolut offen. Ich denke, es wird eng.“

Von unserem Redakteur Peter Bleyer