Ursache laut Kripo geklärt: Elektrogerät führte zu Wohnhausbrand in Kronweiler

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät war wahrscheinlich die Ursache für den Wohnhausbrand am Dienstagabend in Kronweiler. Über dieses vorläufige Ermittlungsergebnis hat die Kriminalpolizei Idar-Oberstein am Donnerstag informiert. Zuvor hatten Beamte dieser Behörde sowie ein Gutachter am Mittwoch den Brandort in der Hauptstraße untersucht.