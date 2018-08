Urlaubsfeeling vor der Haustür: Das Naturbad im Staden öffnet am Samstag seine Pforten

Da die Wetterprognose für die nächsten Tage stabilen Sonnenschein vorhersagt, beginnt ab Samstag die Freibadsaison im Naturbad Staden. Die idyllisch im Stadtteil Tiefenstein gelegene Anlage mit Liegewiesen, Beachvolleyballfeld und einem tollen Sandstrand bietet ab Pfingsten wieder Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür.

Parallel dazu bleibt das Hallenbad Idar-Oberstein auch weiterhin geöffnet. Das Badewasser des Naturbades wird durch einen Pflanzenfilter gereinigt und ist daher frei von Chlor und Chemikalien. Das wissen nicht nur Allergiker zu schätzen. Diese Art der Wasseraufbereitung stellt aber auch einige Anforderungen an die Badegäste, die durch ihr Verhalten zu einer guten Wasserqualität beitragen können, indem sie auf erhöhte Sauberkeit und Körperhygiene achten: Vor dem Schwimmen duschen, Beckenumlauf und Stege nur barfuß betreten, eventuell an den Füßen anhaftende Erde oder Gras entfernen, möglichst wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden. Zudem dürfen Kleinkinder nur mit wasserdichten Windeln ins Wasser. Das Naturbad ist täglich von 10.30 bis 19 Uhr (Einlass bis 18.30 Uhr) geöffnet. Für Erwachsene kostet die Tageskarte 3,50 Euro, die Familientageskarte 3 Euro und der Spättarif ab 17 Uhr 2 Euro. Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren kostet die Tageskarte 2 Euro, die Familientageskarte 1,50 Euro und der Spättarif 1 Euro. Da Hallenbad und Naturbad über die gleiche Kassenanlage verfügen, können Geldwertkarten in beiden Bädern genutzt werden. Bei Geldwertkarten im Wert von 50 Euro werden 5 Prozent Nachlass gewährt, bei 100 Euro sind es sogar 10 Prozent. Foto: Stadtwerke