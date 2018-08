Urlaubsfeeling im Naturbad Staden genießen

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

„Temperaturen von 28 Grad und darüber, dazu blauer Himmel und Sonnenschein – dann strömen die Massen.“ Das hatte Bürgermeister Friedrich Marx im Mai kurz vor der Eröffnung des Naturbades im Tiefensteiner Staden gesagt, und eine schöne Sommerzeit herbeigesehnt. Schaut man sich die Wettervorhersage an, könnte der Wunsch des Bürgermeisters in Erfüllung gehen. Dazu kommt noch die Ferienzeit. Gerade mal 10.128 Gäste wurden in der Saison 2017 gezählt, 2016 hatten 13.030 Gäste das Bad besucht. Aktuell liegt die Gesamtbesucherzahl bei rund 3000. „Wenn das so weitergeht mit dem Wetter, sollte das eigentlich gut laufen“, blickt Marx in die Zukunft. Dass beim Naturbad dennoch nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung spürbar ist, kann er nicht nachvollziehen: „Es ist herrlich dort – gerade wenn man Kinder mitnimmt. Und auch jene, die sich nur sonnen wollen, können wunderbar entspannen.“ Die idyllisch im Stadtteil Tiefenstein gelegene Anlage mit Liegewiesen, Beachvolleyballfeld und einem tollen Sandstrand biete Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür. Das Badewasser wird durch einen Pflanzenfilter gereinigt und ist daher frei von Chlor und Chemikalien. Das wissen nicht nur Allergiker zu schätzen. Bislang gibt es keinerlei Probleme mit der Wasserqualität, alle gezogenen Proben waren einwandfrei.