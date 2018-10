Urlaub in Abentheuer: Landhaus La Cachette erwacht zu neuem Leben

Knapp fünf Jahre nach dem verheerenden Großbrand empfangen die Eigentümer des früheren Restaurants La Cachette in Abentheuer wieder Gäste in ihrem denkmalgeschützten Haus. Den Küchenbetrieb werden Karl-Heinz und Birgitt Dickheiwer zwar nicht mehr aufnehmen, aber sie haben das historische Gebäude wieder fast komplett auf Vordermann gebracht und dort vier schmucke Appartements für Feriengäste eingerichtet.

Den heißen Sommertag Ende August 2013 wird das Ehepaar, das das um 1820 erbaute ehemalige Jagdschlösschen am Rand des Nationalparkorts 1979 erwarb, niemals vergessen können. Beim Abflämmen von Unkraut vor dem Haus war wohl unbemerkt ein Funke übergesprungen, der sich unter der Holzverkleidung der Fassade nach oben hin bis in den Dachstuhl ausbreitete und diesen zerstörte. Das hatten im Nachhinein Gutachter festgestellt und den entstandenen Schaden am Gebäude, dessen Inneres vor allem durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde, auf rund 1,4 Millionen Euro beziffert.

Restaurant öffnet nicht mehr

Etwa zwei Drittel dieses Betrages ersetzte die Versicherung den Dickheiwers, die zu diesem Zeitpunkt aus Altersgründen ihr bei Gourmetfreunden bekanntes Restaurant bereits abgemeldet hatten. „Aber wir hatten schon damals die Überlegung, im Haus umzubauen und im Obergeschoss Ferienwohnungen anzubieten“, sagt Birgitt Dickheiwer.

Der Brand machte eine schnelle Umsetzung dieser Pläne aber zunichte. Denn mit großem Aufwand musste das Gebäude erst kernsaniert werden. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. Die Dickheiwers wollen innerhalb des Hauses umziehen und sich im Erdgeschoss, dort, wo sich früher das Restaurant befand, ihre eigene Wohnung einrichten. Es gibt im ersten Stock zudem noch einen Gebäudeteil mit einer separaten Wohnung, der vom Feuer weitgehend verschont blieb und den das Paar vermieten will.

Auf dieser Etage haben die Dickheiwers auch die vier neuen Appartements eingerichtet, die die Familie seit kurzem vermietet und die unter der Internetadresse www.landhaus-lacachette.de buchbar sind. Drei von ihnen sind rund 40 Quadratmeter groß und jeweils für zwei Personen geeignet. Die vierte ist sogar 80 Quadratmeter groß und bietet Platz für vier Gäste. Die mit Küche, Bad und zum Beispiel auch elektrisch verstellbaren Boxspringbetten ausgestatteten Ferienwohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, wobei in zwei Appartements als besonderes Wellnesselement Zwei-Personen-Whirlpools installiert wurden. Ganz billig sind die komfortablen Quartiere nicht. Die Preise für eine Übernachtung weisen – je nach gewählter Wohnung – eine Spanne zwischen 90 und 110 Euro auf. Wer aber länger bleibe, für den werde es in Relation auch deutlich günstiger, sagt Dickweiher. Denn sieben Nächte im La Cachette kosten zwischen 399 und 497 Euro.

1 Million Euro in Sanierung gesteckt

Insgesamt habe man bisher zusammen mit Sohn Nikolaj, der derzeit in der Schweiz noch als Küchenmeister arbeitet, rund 1 Million Euro in den Wiederaufbau des Gebäudes investiert, informiert die Hausherrin. Nun hofft die Betreiberfamilie darauf, dass vor allem Wanderer und Naturfreunde von der Aussicht auf Urlaub in Abentheuer angelockt werden.

In dieser Hinsicht tut sich ohnehin einiges im direkt vor den Toren des Nationalparks gelegenen Ort. Nicht weit vom Landhaus La Cachette entfernt haben Julia und Thorsten Flick in einem mehr als 250 Jahre alten Fachwerkhaus 2016 die Ferienwohnung Zeiträume eingerichtet. Das Paar plant zudem die Eröffnung des Cafés Abentheuer. Direkt gegenüber befindet sich die historische Eisenhütte, die Besitzer Caspar Kampf aus ihrem langen Dornröschendasein erwecken will. So hat er auf dem Gelände schon mehrfach Besichtigungen und Vorführungen im Metallgießen angeboten, was er schon bald – und zwar im Rahmen des Trauntalfests am Pfingstsonntag, 20. Mai, ab 18 Uhr – ein weiteres Mal tun wird.

Zweiter Anlauf für Biergarten?

Und in Zukunft könnte es sogar sein, dass das Landhaus La Cachette auch in Sachen Gastronomie wieder zu einer Anlaufstelle für Besucher wird. Denn obschon wie oben erwähnt das Restaurant nicht mehr wiedereröffnet wird, hat die Familie nach Auskunft von Birgitt Dickheiwer die feste Absicht, vielleicht schon 2019 den neben dem Haupthaus gelegenen Biergarten Hein Mück zu reaktivieren.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner