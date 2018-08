Unwetter: Blitz schlägt in Dachstuhl ein und verursacht hohen Schaden

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Zu einem Brand in der Schopenhauerstraße in Idar ist es in den frühen Morgenstunden des Freitags gekommen. Während des Unwetters war ein Blitz in den Dachstuhl des Hauses eingeschlagen. Eine Bewohnerin hatte einen Knall wahrgenommen und die Nachbarn geweckt, die sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. An dem Mehrfamilienhaus ist ein Schaden von mindestens 60.000 Euro entstanden. Das Wohnhaus ist unbewohnbar.