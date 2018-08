Unstimmigkeiten in der Verlobungszeit: Fusionspartner bei Wohnprojekt in Bruchweiler uneins

Aus unserem Archiv

Herrstein

Noch in der Verlobungszeit gibt es zwischen den Fusionspartnern veritable Unstimmigkeiten, die am Donnerstagabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Herrstein nicht zu überhören waren. Deutliche Kritik gab es dort an einem Beschluss des VG-Rates in Rhaunen zu der in Bruchweiler geplanten Wohn-Pflege-Gemeinschaft der Sozialstation Herrstein-Rhaunen gGmbH für ältere Menschen.