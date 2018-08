Unser Dorf hat Zukunft: Wettbewerb ist trotz Minusrekord im Kreis kein Auslaufmodell

Ist der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ angesichts des diesjährigen Minusrekords von nur vier Teilnehmern im Kreis auf dem absteigenden Ast und gar ein Auslaufmodell? Das wollte die NZ wissen, nachdem, wie berichtet, das Ergebnis des Kreisentscheids 2018 feststeht.

Blick auf Kronweiler: Der Ort an der Nahe sicherte sich beim Kreisentscheid 2018 von „Unser Dorf hat Zukunft“ in der Sonderklasse den Sieg. Allerdings war die Konkurrenz auch sehr überschaubar.

Foto: Reiner Drumm

Joachim Winkler verneint diese Frage ausdrücklich. 2017 und 2018 seien in Rheinland-Pfalz 335 Gemeinden an den Start gegangen. „Uns ist kein anderer Landeswettbewerb mit nur annähernd ähnlich hoher Beteiligung bekannt. Er ist nach wie vor eine der größten und erfolgreichsten Bürgerinitiativen im Land“, betont der Sprecher des Mainzer Innenministeriums. In der Vergangenheit habe Rheinland-Pfalz zudem nach Nordrhein-Westfalen die zweithöchste Teilnehmerzahl in der ganzen Republik gestellt. Deshalb gebe es auch keinen Anlass, grundlegende Veränderungen am Wettbewerb vorzunehmen, sagt Winkler.

Die Antwort des zuständigen Dezernenten bei der Kreisverwaltung, Jürgen Schlöder, fällt differenzierter aus. Aus seiner Sicht sei zwar schon festzustellen, „dass bei uns offenbar das Interesse etwas nachlässt. Das ist aber kein spezielles Birkenfelder Phänomen, sondern das ist auch in einigen anderen Kreisen zu beobachten“, sagt der Dezernent der Kreisverwaltung und Juryleiter. Er verweist aber darauf, dass es in der Vergangenheit schon öfters ein Auf und Ab bei den Teilnehmerzahlen gegeben habe und es nach einer Talsohle Anfang der 2000er-Jahre auch wieder aufwärtsging.

Er gehe davon aus, dass 2020 – nächstes Jahr gibt es nur einen Bundesentscheid und keinen Wettbewerb auf Kreisebene – wieder mehr Teilnehmer an den Start gehen, zeigt sich Schlöder optimistisch. Fakt ist aber auch, dass bei „Unser Dorf hat Zukunft“ die Sieger keine Geldprämie erhalten. Das Land habe inzwischen aber zahlreiche Programme aufgelegt, bei denen Dorferneuerungsmaßnahmen gefördert werden, und dieser fehlende monetäre Anreiz könnte eventuell ein Grund sein, warum so mancher Ort auf einen Start beim Wettbewerb verzichtet, sagt Jürgen Schlöder.

Eine solche Haltung sieht Herbert Leyser aber als falschen Denkansatz an. Leyser ist bei der VG-Verwaltung Birkenfeld für den Bereich Dorferneuerung zuständig und betont: „Gerade wenn ein Ort ein größeres Projekt anpacken und einen Zuschuss bekommen will, empfehle ich den Verantwortlichen immer, dass sie sich vorher beim Wettbewerb sehen lassen sollen. Für das Land ist er nämlich immer noch ein wichtiges Aushängeschild.“ Dass diesmal in der VG Birkenfeld, die sonst traditionell stärker vertreten ist, nur zwei Dörfer dabei waren, „hängt vielleicht damit zusammen, dass wir diesmal wegen anderer Aufgaben nicht so intensiv nachgehakt haben, um die Orte von einer Teilnahme zu überzeugen“, sagt Leyser.

Ohnehin gibt es nach seiner Auffassung ein grundsätzliches Missverständnis. „Es kommt oft vor, dass uns Dörfer bei der Anfrage sagen, dass sie nicht teilnehmen, weil sie das erst machen wollen, wenn sie mit einem bestimmten Projekt fertig sind. Dabei ist es gar nicht schlimm, wenn ein Vorhaben erst im Planungsstadium ist. Im Gegenteil: Es geht beim Wettbewerb ja gerade darum, zu zeigen, dass man sich Gedanken um die Zukunft macht, mögliche Missstände erkennt und dagegen ankämpft. Das ist viel wichtiger, als schöne Blumenkästen zu präsentieren“, sagt Leyser. Axel Munsteiner