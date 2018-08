Unfall im Hahnenbachtal: Motorradfahrer prallt gegen Felswand

Aus unserem Archiv

Hahnenbach/Sonnschied

Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Samstagabend bei einem Unfall im Hahnenbachtal Verletzungen an Schulter und Rücken zugezogen, sodass er nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Auskunft der Polizei in Kirn war der Mann gegen 17.50 Uhr auf der L 182 in einer größeren Gruppe von Harley-Davidson-Fahrern in Richtung Kirn, kurz vor Hahnenbach verunglückte er.