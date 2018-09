Unfall bei Heimweiler: Mutter, Tochter und Ungeborenes hatten viel Glück

Eine hochschwangere Frau und ihre zweijährige Tochter hatten beim Überschlag ihres Wagens am Donnerstagabend viel Glück und die Hilfe eines Ersthelfers.

Einen Schutzengel hatten die hochschwangere Fahrerin und ihre zweijährige Tochter bei dem Unfall zwischen Heimweiler und Becherbach. Foto: mmmm

Gegen 19 Uhr verlor die Frau, die mit ihrem Renault Laguna auf der Landesstraße 182 von Heimweiler in Richtung Becherbach unterwegs war, in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn. Der Wagen fuhr ungebremst in die Böschung und überschlug sich dort. Danach blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Ein junger Familienvater aus Becherbach, der zufällig vorbei kam, leuchtete die Unfallstelle aus und sicherte diese mit seinem Fahrzeug. Er setzte umgehend einen Notruf ab, kletterte in den Unfallwagen und befreite als erstes das kopfüber im Kindersitz hängende Kleinkind – danach ihre Mutter. Beide setzte er in sein Fahrzeug zum Aufwärmen, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen.

Im Einsatz waren neben den umliegenden Ortsfeuerwehren der Notarzt aus Kirn und ein weiterer Notarzt aus Idar-Oberstein, sowie die Feuerwehr der Stadt Kirn, die durch die Sperrung der Obersteiner Straße eine erschwerte Anfahrt hatte. Die Feuerwehr sperrte die L 182 für gut eine Stunde voll. Offensichtlich erlitten weder Kind noch Mutter Verletzungen. Sie wurden jedoch aufgrund der Schockeinwirkung von einem Rettungswagen ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht. Die Unfallverursacherin gab an, dass ihr kurz vor dem Unfall übel geworden sei. Nach Hinweis der Ärzte ist das ungeborene Kind unversehrt geblieben.