Und plötzlich standen ihre Eltern vor ihr

Baumholder

Solche Geschichten erlebt man nur in Baumholder: Eine junge Soldatin gewinnt einen Wettbewerb, den die USO Kaiserslautern (United Service Organization) – eine gemeinnützige Organisation, deren Ziel die Unterstützung und das Wohlergehen der amerikanischen Streitkräfteangehörigen und deren Familien ist – und die amerikanische Lebensmittelkette Kroger ausgeschrieben hatten. Während der Zeremonie in Baumholder überraschen die junge Soldatin ihre Eltern, ihr Vater hat an diesem Tag Geburtstag und war vor 40 Jahren ebenfalls in Baumholder stationiert.