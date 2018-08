Unabhängigkeitsfest in Baumholder: Gemeinsam glückte auch der Fassbieranstich

„Dies ist mein letzter offizieller Besuch in Baumholder, bevor ich nächste Woche mein Kommando abgebe. Baumholder ist mein Lieblingsstandort geworden, dank Ihrer Gastfreundschaft.” So begrüßte Oberst Keith Igyarto, Kommandeur der US-Army-Garnison Rheinland-Pfalz, deutsche und amerikanische Ehrengäste beim Empfang anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages in Baumholder am Mittwoch. Die US-Militärgemeinde Baumholder feiert dieses Fest jährlich gemeinsam mit der deutschen Gemeinde, um das Band der Freundschaft zu stärken und Traditionen zu teilen.

Mit ruhiger Hand hielt VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser (rechts) den Bolzen fest, während Kevin Griess, stellvertretender Garnisonskommandeur, kräftig und präzise zuschlug. Gemeinsam meisterten sie den Fassbieranstich beim amerikanischen Unabhängigkeitsfest. Foto: Bernd Mai

Oberst Igyarto hatte die deutsche Tradition des Fassanstiches, die den Amerikanern nicht so bekannt ist, in Baumholder vor zwei Jahren bei den Feierlichkeiten zum Independence Day kennengelernt. Und so wollte er sich auch in Baumholder von den Vertretern aus Verwaltung, Bundeswehr, Wirtschaft und öffentlichem Leben verabschieden. Seinen amerikanischen Kollegen und Gästen empfahl er, diese Tradition anzunehmen und deutsch-amerikanische Freundschaft bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu leben. „Die deutsch-amerikanische Freundschaft habe ich nirgends so intensiv und herzlich erlebt wie hier in Baumholder”, so Igyarto.

Den Fassanstich überließ er aber einem neuen Mitglied des Stabes der USAG Rheinland-Pfalz. Der neue ranghöchste Unteroffizier der USAG Rheinland-Pfalz, Command Sergeant Major Brett Waterhouse, schlug gemeinsam mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, Bernd Alsfasser, das Fass beim Empfang an. Nach mehreren Schlägen war sein erster Fassanstich zwar etwas holprig, aber erfolgreich vollzogen. „Ich verspreche, dass ich mich verbessern werde. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern hier in Baumholder”, sagte Waterhouse, der gemeinsam mit seiner Frau und Tochter an den Festlichkeiten teilnahm.

Für Musik während des Empfangs sorgte die Tanzband Sunrise aus Mettweiler. Dieser Programmpunkt wie auch Clown Kuni, der in der Hall of Champions die Kinder unterhielt, und Lisa Drumm, die die Kinder schminkte, wurden gesponsert von Bürgermeister Alsfasser. „Wir haben eine Abmachung, dass wir jedes Jahr abwechseln. Einmal in der Stadt, einmal auf dem Standort”, erklärte Alsfasser, „und weil die Amerikaner im vergangenen Jahr das Fest in der Stadt unterstützt hatten, war es keine Frage, dass wir uns in diesem Jahr ebenfalls beteiligen.”

Alsfasser musste noch ein zweites Mal ran. Zur offiziellen Eröffnung des Festes gab es einen weiteren Fassanstich. Dort wartete als Partner der Stellvertreter des Garnisonskommandeurs, Dr. Kevin Griess. Nach vier Schlägen war es vollbracht, und beide zapften und verteilten das Bier an die Besucher. „Auf die Unabhängigkeit und die Freiheit!”, sagte Griess und stieß mit dem Bürgermeister an.

Hunderte Soldaten und Familienangehörige waren bei gutem Wetter zum Festplatz vor der US-Sporthalle Hall of Champions gekommen und genossen das Unterhaltungsangebot. Kinder bastelten und spielten an verschiedenen Ständen in der US-Sporthalle, die US-Feuerwehr erklärte die Funktion der ausgestellten Drehleiter. So manches Kind hatte seinen Spaß daran, die Sirene und das Blaulicht im amerikanischen Polizeiauto anzuschalten. Eine Bimmelzug fuhr über den Festplatz. Bogenschießen und Vorführungen der US-Diensthundestaffel waren weitere Attraktionen. Im Festzelt hatten dabei Sänger und das Publikum Spaß bei Karaoke.

Andere genossen einfach nur die Sonne und gönnten sich ein Eis oder aßen typisch amerikanisches Barbecue. In einer sehr entspannten Atmosphäre feierten die Amerikaner gemeinsam mit vielen deutschen Gästen – deutsche Zivilbeschäftigte durften zu diesem Anlass ihre Familie und Freunde mitbringen – bis in den späten Abend und erlebten das traditionelle Feuerwerk gemütlich auf einer Decke auf der Wiese rund um das Minick Field.