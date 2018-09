Umwelt-Campus veranstaltete Innovationswerkstatt in Mainz

Aus unserem Archiv

Mainz/Birkenfeld

Passend zum Thema Digitalisierung, das aktuell in aller Munde ist, fand in der Mainzer Staatskanzlei die „IoT Innovationswerkstatt 2018“ statt, zu der die Landesregierung Gruppen von insgesamt zwölf rheinland-pfälzischen Schulen und Hochschulen eingeladen hatte. Einen ganzen Tag langen wurden spannende und kreative Projekte zum Thema Internet of Things (Internet der Dinge) entwickelt.