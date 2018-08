Umstrukturierung: Holzvermarktung steht Zäsur bevor

Das Land Rheinland-Pfalz wird mit Beginn des nächsten Jahres den Holzverkauf für kommunale und private Waldeigentümer einstellen. Und das hat Folgen für jede noch so kleine Ortsgemeinde – insofern sie über einen eigenen Wald verfügt. Landesforsten Rheinland-Pfalz – und damit die Forstämter – müssen sich aus der Holzvermarktung für nicht staatlichen Waldbesitz zurückziehen. Zwar liegt ein Konzept zur Neuausrichtung im Land vor, doch die Umsetzung ist schwieriger als gedacht, wie das Beispiel Kreis Birkenfeld zeigt.

Vor allem die Säge-, die Papier- und Verpackungs- sowie die Energieindustrie waren bislang hauptsächlich Abnehmer des Holzes in Rheinland-Pfalz. Dies wird auch nach dem 1. Januar 2019 so sein, wenn die Holzvermarktung nicht mehr durch das Land, sondern durch fünf noch zu gründende Holzvermarktungsgesellschaften erfolgt. Doch bis dahin ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Foto: picture alliance

Hintergrund: Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die bisherigen Strukturen des Holzverkaufs als Vertriebskartell zu werten sind und gegen das Kartellrecht verstoßen. Durch die Einstellung der Holzvermarktung durch das Land sollen mögliche Schadenersatzforderungen vermieden werden. Aus diesem Grund wird die Holzvermarktung ab dem 1. Januar 2019 über die kommunalen Waldbesitzer, also die Ortsgemeinden, erfolgen. Diese Neuregelung soll im Wesentlichen bewirken, dass der gemeinsame Holzverkauf aus dem Staatswald und aus nicht staatlichen Forstbetrieben getrennt wird.

Ministerium, Gemeinde- und Städtebund sowie der Waldbesitzerverband haben in Absprache mit dem Kartellamt ein Konzept zur Neuausrichtung der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz erarbeitet. Demnach sollen ab 2019 im Land fünf kommunale Holzvermarktungsorganisationen gebildet werden, die unabhängig voneinander agieren und Verträge mit Unternehmen abschließen. Bisher waren die Säge-, die Papier- und Verpackungs- sowie die Energieindustrie Abnehmer des Holzes. Dies wird auch künftig so sein. Die neuen Organisationen sollen möglichst groß sein, um eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Preisabsprachen untereinander sind verboten.

Der gesamte Kreis Birkenfeld soll der Vermarktungsregion Hunsrück angehören und dieser Gesellschaft beitreten. So war es geplant. Doch die Verbandsgemeinde Birkenfeld tendiert eher in Richtung Mosel-Saar mit dem möglichen Verwaltungssitz Morbach. Die drei weiteren Vermarktungsregionen sind Eifel, Westerwald-Taunus und Pfalz. Für den Verwaltungsstandort Hunsrück gibt es vier Bewerber: Rheinböllen, Stromberg, Boppard und Bad Bertrich.

Jede dieser fünf Organisationen soll über ein Aufkommen von etwa 250.000 Erntefestmetern als Vermarktungsmenge im Jahr verfügen und damit einen Gesamtumsatz von 15 bis 20 Millionen Euro erwirtschaften. Dadurch, so lautet die Meinung des Forstministeriums, könne auf dem Holzmarkt dauerhaft ein relevanter Wettbewerb entstehen. Zudem werde eine klare Trennung der Prozesse Waldpflege/Holzbereitstellung einerseits und Holzvermarktung andererseits angestrebt.

Für jede der fünf Holzvermarktungsorganisationen wurde eine Arbeitsgruppe (AG) gebildet. In der Hunsrück-AG vertritt Georg Dräger, Beauftragter der VG Rhaunen, den Landkreis Birkenfeld. Dräger spricht von „einem enormen Kraftakt“, der bewältigt werden müsse. Das fängt im Personalwesen an. In jeder GmbH sollen sechs Vollzeitkräfte arbeiten – ein Geschäftsführer und ein Stellvertreter, der auch als Kundenbetreuer fungiert, sowie vier Sachbearbeiter für den Holzverkauf. „Doch im Moment gibt es noch nicht einmal eine Arbeitsplatzbeschreibung“, bemängelt Dräger. Folglich gebe es auch noch keine Bewerber um diese Stellen.

Die Holzvermarktungsorganisationen sollen in der Rechtsform einer GmbH gegründet werden. Gesellschafter sind die Verbandsgemeinden. Die Ortsgemeinden haben allerdings weiterhin die Entscheidungsbefugnisse im Wald. Das heißt, sie entscheiden, wie das Holz verwertet wird und was mit den Einnahmen geschieht. Wichtig ist auch: Der Brennholzverkauf an nicht gewerbliche Endverbraucher erfolgt weiterhin durch die Forstämter.

Die Finanzierung der fünf Organisationen ist zunächst gesichert. In den ersten maximal sieben Jahren sollen noch Fördergelder fließen. Wenn diese Zahlungen aber ausbleiben – so ist es geplant –, soll von jeder Ortsgemeinde eine Umlage erhoben werden. Diese Umlage wird pro verkauftem Festmeter berechnet. Darüber entscheiden allerdings nicht die Ortsgemeinden selbst, sondern die jeweiligen Verbandsgemeinderäte, da die betreffende Verbandsgemeinde Gesellschafterin in der Holzvermarktungs-GmbH ist.

Und so beschäftigen sich derzeit im gesamten Landkreis Birkenfeld die politischen Gremien mit dieser Thematik – unter anderem Anfang der Woche auch der Haupt- und Finanzausschuss des VG-Rates Herrstein. Doch nach der Präsentation des Konzeptes durch Fachbereichsleiter Markus Ackermann herrschte unter den Ausschussmitgliedern mehr Unsicherheit als Aufbruchsstimmung oder gar Euphorie.

Letztendlich konnte sich der Ausschuss mit der von der VG-Verwaltung erarbeiteten Beschlussvorlage, einen Zutritt zur Vermarktungs-GmbH Hunsrück zu befürworten, nicht anfreunden. Man wolle nicht über die Köpfe der Ortsgemeinden hinweg entscheiden, hieß es zur Begründung. Zunächst sollte diese Problematik in den Dörfern selbst besprochen werden. „Und bis dies überall erfolgt ist, kann einige Zeit verstreichen“, sagt Georg Dräger. Zeit, die eigentlich nicht vorhanden ist, denn eins steht fest: Das Land Rheinland-Pfalz steigt zum 1. Januar 2019 definitiv aus der Holzvermarktung aus.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch