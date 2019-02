Großes Gerät im Einsatz in Baumholder: An einem Spezialkran, der eine maximale Traglast von 200 Tonnen und einen Teleskopausleger von mehr als 13 bis 72 Metern hat, schweben nach und nach drei „Schwergewichte“. Die letzten drei Heizöltanks wurden dieser Tage aus dem Heizwerk der OIE abtransportiert, das die Liegenschaften des US-Stützpunktes mit Wärme versorgt. So wird der Weg hin zu einem modernen und klimafreundlichen Biomasseheizwerk frei (die NZ berichtete). Aktuell laufen die Vorbereitungen auf dem zukünftigen Baufeld auf Hochtouren.

Die bereits gereinigten und zum Abtransport vorbereiteten Tanks wurden mithilfe des Krans auf die wartenden Schwertransporter gehoben. Ein Tank wiegt circa 19 Tonnen und kann 100.000 Liter Flüssigkeit fassen. Die ...

