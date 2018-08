Ulrike Nadig: Versagen des Gesetzgebers darf nicht zu meinen Lasten gehen

Als fünfte Kandidatin um den Posten des Landrats bzw. der Landrätin hat sich am Montag auch noch Ulrike Nadig aus Rhaunen beworben (die NZ berichtete). Das CDU-Mitglied hat jedoch statt der gesetzlich vorgeschriebenen 220 Unterstützerunterschriften nur vier vorgelegt.

Ulrike Nadig Foto: frei

„Trotzdem beantrage ich die Zulassung zur Wahl“, sagt Nadig. Ihre Begründung: „Obwohl die EU-Datenschutzgrundverordnung bereits am 25. Mai in Kraft getreten ist, wurden weder von der Verwaltung noch von den Behörden rechtssichere Vordrucke zur Verfügung gestellt.“ Nadig hatte die Kreisverwaltung und Landeswahlleiter Hans Ulrich Weidenfeller bereits vor Wochen auf dieses Versäumnis aufmerksam gemacht. Letzterer habe mitgeteilt, dass das Innenministerium noch in der Prüfung für rechtssichere Vordrucke sei.

Dadurch sei das Vorgehen nun nicht rechtssicher, argumentiert die Rhaunenerin, die beim CDU-Nominierungsparteitag gegen Amtsinhaber Matthias Schneider angetreten und klar unterlegen war: „Mit der Unterschriftenliste erhebe ich personenbezogene Daten. Ich hatte selbst versucht, eine Datenschutzerklärung zu entwickeln. Dies ist aber nicht rechtssicher möglich, da Bestandteil der Datenschutzerklärung unter anderem auch die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe dieser Daten ist. Da ich aber nicht weiß, wie beim Kreis- und beim Landeswahlleiter mit diesen Dingen umgegangen wird, war es mir nicht möglich, eine Datenschutzerklärung zu erstellen.“ Sie befürchtet: „Hätte ich die Unterschriften ohne Datenschutzerklärung gesammelt, wäre dies strafrechtlich relevant gewesen.“

Der gesetzlichen Verpflichtung nach 220 Unterstützerunterschriften stehe „das Versagen des Gesetzgebers bei der Bereitstellung rechtssicherer Formulare gegenüber“, sagt Ulrike Nadig. Die vier Unterstützer habe sie auf die Problematik hingewiesen. „Es ist niemand bereit, eine Unterstützerunterschrift zu leisten, wenn er zuerst eine mehrseitige Datenschutzerklärung lesen und die Kenntnisnahme durch seine Unterschrift bestätigen muss. Hier ist die Verwaltung gefordert, ein praktikables System zur Verfügung zu stellen.“ Und solange dies nicht gewährleistet sei, sei die Hürde der Unterstützerunterschriften unzulässig, schlussfolgert die Kandidatin in spe: „Die Tatsache, dass von den zuständigen Stellen keine rechtssicheren Vordrucke zur Verfügung gestellt wurden, kann nicht zu meinen Lasten gehen. Es kann auch nicht erwartet werden, dass ich mich strafbar mache, indem ich die Datenschutzgrundverordnung missachte. Insofern beantrage ich die Zulassung zur Wahl als Landrätin des Landkreises Birkenfeld.“

Sollte ihr diese verweigert werden, behalte sie sich vor, die Wahl anzufechten. Zudem vermutet sie, dass gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz verstoßen wird: Bewerber der Parteien hätten einen großen Vorteil, da sie keine Unterstützungsunterschriften sammeln müssen „und damit auch nicht das von den Verwaltungen noch nicht gelöste Problem mit der Datenschutzgrundverordnung haben“. Der Kreiswahlausschuss muss in seiner Sitzung am Donnerstag über die Zulassung aller fünf Bewerber entscheiden. sc