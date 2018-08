Ulrike Nadig tritt erneut gegen Matthias Schneider an

Am Montag, 9. Juli, endet die Bewerbungsfrist für die Landratswahl am 25. August.

Bei der jetzt wegen eines Formfehlers nötig gewordenen Wiederholung der Nominierung von Amtsinhaber Matthias Schneider am Samstag, 23. Juni, in der Mehrzweckhalle Göttschied will Ulrike Nadig erneut antreten, wie sie gegenüber der NZ ankündigt. Sie sei enttäuscht, dass sie vom CDU-Kreisvorstand nicht über die Panne informiert worden sei: „Das hätte von einem guten Stil gezeugt.“

Die Betriebswirtin aus Rhaunen war beim ersten Nominierungsparteitag der Kreis-CDU am 19. April überraschend gegen Amtsinhaber Matthias Schneider angetreten und hatte nur vier von 96 abgegebenen Stimmen erhalten. Sie habe sich über „die ganzen Vorkommnisse der Parteitage in diesem Jahr bei der Landes-CDU in Mainz und bei der Bundes-CDU beschwert“, informiert Nadig, die bei der Neuwahl des Kreisvorsitzenden den jetzt amtierenden Christian Wilhelm (Idar-Oberstein) an den Rand einer Niederlage gebracht hatte: Sie hatte mit 35 zu 38 Stimmen nur knapp den Kürzeren gezogen.

Übrigens: Landrat Schneider ist gar nicht auf eine Nominierung durch seine Partei angewiesen. Als Amtsinhaber muss er sogar noch einmal antreten, weil er noch kein pensionsfähiges Alter erreicht hat. Deshalb könnte er ohne Parteiunterstützung auch als Alleinbewerber kandidieren. sc