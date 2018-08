Ulrike Nadig beantragt Verlegung des Wahltermins

Ulrike Nadig, CDU-Mitglied aus Rhaunen, dem vom Kreiswahlausschuss die Zulassung für die Urwahl des Landrats im Kreis Birkenfeld versagt wurde, hat wie angekündigt gegen diese Entscheidung Beschwerde bei der ADD Trier eingereicht.

Symbol

Foto: dpa

In dem am Dienstag adressierten Schreiben heißt es: „Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses vom 12. Juli, mich nicht zur Landratswahl am 26. August zuzulassen, lege ich Beschwerde ein und bitte um eine kurzfristige Entscheidung im Hinblick auf die verbleibende Wahlkampfzeit. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, Rechtschutz beim Verwaltungsgericht im Eilverfahren zu beantragen. Da es immer mehr Briefwähler und Briefwählerinnen gibt, bitte ich um kurzfristige Entscheidung.“ Vorsorglich hat Nadig auch bereits die Verlegung des Wahltermins beantragt.

In ihrem Schreiben beteuert die 62-Jährige, dass es ihr aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nicht möglich gewesen sein, die geforderten 220 Unterstützungsunterschriften zusammenzubekommen – geliefert hat sie vier. Sammlung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Unterschriften ohne die erforderliche Datenschutzerklärung sei „eine Datenschutzverletzung, denn ich kann den Datenschutz nicht garantieren“. Nadig moniert, dass es zu den Formblättern für eine Bewerbung zur Landratswahl keine Datenschutzerklärung seitens des Landes- oder des Kreiswahlleiters gibt.

Und sie sieht in der Sachlage, aber auch in der Form, wie sie von der Kreisverwaltung behandelt worden sei (unter anderem seien Anfragen nicht beantwortet worden), „eine Benachteiligung von parteilosen Kandidaten. Die Chancengleichheit ist damit nicht mehr gegeben“ – weil Parteikandidaten die Unterstützerunterschriften nicht leisten müssen. sc