TV-Ikone eröffnet die diesjährige Fachmesse Intergem

Nachdem die Intergem 2017 mit 3200 Fachbesuchern und 140 Ausstellern und einer durch die Bank positiven Bilanz bei den Ausstellern sehr gut gelaufen ist, hatte es das Messeteam um Geschäftsführer Kai-Uwe Hille in diesem Jahr etwas einfacher, die Hallen zu füllen: Gut vier Monate vor der Messeeröffnung am Freitag, 28. September, sind nur noch wenige Flächen frei, freut sich Hille. Das ist umso erstaunlicher, wenn man weiß, dass es bei Mitbewerbern wie der Messe Basel derzeit etwas holpert und andere – wie Freiburg – gar ganz vom Markt verschwunden sind.

Bis Montag, 1. Oktober, treffen sich die wichtigsten Marktteilnehmer der Branche dann wieder in Idar-Oberstein. Die Spezialitätenmesse für Edelsteine, Perlen, Schmuck und Technik reflektiert nicht nur die aktuellen Trends, sondern setzt auch neue. In diesem Jahr geht es um die Trendfarbe „purple“ (lila), die sich auf den Plakaten und den offiziellen Flyern in Form vielfältiger Edelsteine wiederfindet.

„Unsere Messe ist eine etablierte Größe am Markt, die in ihrem kleinen, aber feinen Segment durchaus großen Einfluss auf die Branche hat“, weiß Kai-Uwe Hille. „Die meisten Aussteller sind international aufgestellt, einige zählen zu den bedeutendsten Playern in ihrem Bereich. Sie nehmen nicht nur Tendenzen auf, sondern geben mit ihrem hochkarätigen Sortiment auch Anstoß zu neuen Entwicklungen.“

Das Angebot an Edelsteinen passend zu den Trends in der Mode ist auf der Intergem in jeden Jahr überaus reichhaltig. Das wissen die Kunden, von denen von Jahr zu Jahr mehr aus genau diesem Grund zur Intergem kommen. „Die Qualität wird in unserem Markt immer wichtiger“, weiß Hille, und da führt an Idar-Oberstein kein Weg vorbei. „Die Bandbreite an hochqualitativen Steinen ist unerreicht, bei uns findet jeder etwas, egal, wie ausgefallen der Kundenwunsch ist“, weiß Hille, der mit seinem kleinen Team neben der aktuellen Messevorbereitung auch an der Neuausrichtung der Intergem für die Zukunft tüftelt.

Als Eröffnungsrednerin wurde für dieses Jahr die Kunsthistorikerin und TV-Ikone Heide Rezepa-Zabel („Bares für Rares“) gewonnen. Der Kontakt zu der ausgemachten Schmuck- und Edelsteinexpertin und -liebhaberin aus Berlin war während der Preisverleihung des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises im November hergestellt worden, bei dem Rezepa-Zabel in der Jury saß.

Im Rahmenprogramm der diesjährigen Intergem soll das Handwerk verstärkt im Mittelpunkt stehen: „Wir möchten die Wertschöpfungskette vom Rohstein bis hin zum geschliffenen Exemplar beziehungsweise dem Schmuckstück darstellen“, sagt Hille. Geschehen soll dies mit Vorführungen etwa von Schleifern oder Goldschmieden. Dazu passen auch die Designermeile und das Creativum, die es wieder geben wird und wo Kreative aus der Region aufzeigen, was man aus und mit Edelsteinen alles machen kann.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt