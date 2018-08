Truppenübungsplatz: Im Reich der Kontraste

Aus unserem Archiv

Baumholder

Eine Rundfahrt über den Truppenübungsplatz gehörte für viele Besucher beim Tag der Bundeswehr in Baumholder (die NZ berichtete ausführlich) zum Pflichtprogramm. Zeitweise standen mehr als 200 Besucher gleichzeitig an, um an den Erkundungstouren in Reisebussen über das Areal, das im Alltag als militärisches Sperrgebiet der Öffentlichkeit verborgen bleibt, teilzunehmen. Von der natürlichen Beschaffenheit des größtenteils unberührten Areals waren viele Gäste begeistert. Zwischen Panzern, Schießbahnen und Attrappen ist im Laufe der Zeit eine atemberaubende Idylle entstanden.