Trumps Abzugsdrohung sorgt für Aufregung in Baumholder

Die Nachricht hat am Wochenende für Verunsicherung nicht nur in Baumholder und Ramstein gesorgt: Der amerikanische Präsident Donald Trump, der die Nato unlängst als „überflüssig“ bezeichnete, lässt nach Informationen der „Washington Post“ einen Totalabzug der US-Truppen aus Deutschland prüfen.

US-Militär gehört zum alltäglichen Straßenbild in Baumholder. Wie lange noch, fragt man sich nach den jüngsten Abzugsdrohungen.

Zu möglichen Optionen zähle eine Rückkehr eines Großteils der Soldaten in die USA sowie die Verlegung des gesamten oder eines Teils des Kontingents nach Polen, berichtet die Tageszeitung. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats dementierte jedoch umgehend, dass es einen konkreten Plan gebe. Dennoch schrillten nach dieser Schlagzeile die Alarmglocken in Baumholder.

„Das wäre für uns der Garaus“, sagt Armin Duhrmann, Inhaber des Hotels Westrich und ehemaliger Sprecher der Baumholderer Gastronomen, im Hinblick auf einen möglichen Truppenabzug. „Wir sind quasi zu 100 Prozent von den Amerikanern abhängig.“ Wer in Baumholder übernachte, der brauche schließlich einen Grund, und dieser Grund sei meistens die US-Army. „Vielfach sind es Monteure oder Angehörige von Soldaten, die ein Hotel brauchen“, erläutert Duhrmann. Auf rund 80 bis 90 Prozent schätzt er diesen Anteil. „Bei einem Abzug hätten wir keinerlei Chancen“, sagt er klar. Er fügt hinzu, dass sich auch die Arbeitsplätze sowie die Einwohnerzahl drastisch verringern würden. Auf dem Standort Baumholder leben derzeit 2800 Soldaten, dazu kommen 3500 Familienangehörige im Stadtgebiet sowie 600 Zivilbeschäftigte, davon 450 deutsche.

Bernd Alsfasser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, glaubt auch, dass ein Truppenabzug fatale Folgen hätte. „Das wäre sehr schlecht für die Region“, ist er sich sicher. „Wir haben ja kein zweites Standbein.“ Gerade deshalb sei es so wichtig, Projekte wie den Ökompark Heide-Westrich voranzutreiben. „Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und warte immer noch auf Antworten“, sagt Alsfasser ein wenig resigniert.

Stadtbürgermeister Günther Jung sieht das Horrorszenario einer Auflösung des US-Standorts als K.o.-Schlag für Baumholder und das Umland. „Sowohl für den Mietmarkt als auch Einzelhandel und Gastronomie wäre das eine Katastrophe“, sagt er. „Allerdings habe ich im Moment keinerlei Bedenken, dass Baumholder von einem Truppenabzug betroffen ist.“ Die Nähe zum Standort Ramstein, an dem laut Jung „kein Weg vorbei führt“, sei ein Vorteil.

Der Bürgermeister hält es im Gegenteil für wahrscheinlicher, dass die Zahl der US-Soldaten sogar noch anwächst. Er verweist auf Gerüchte, nach denen Spezialeinheiten von Böblingen nach Baumholder verlagert werden sollen. Ob und wie bald das der Fall sein könnte, ist allerdings noch völlig unklar. „Wenn welche kommen, dann werden es aber weit mehr als 2000 sein“, sagt Jung im Gespräch mit der NZ hoffnungsvoll.

Auch Landrat Matthias Schneider glaubt nicht, dass ein großflächiger Truppenabzug droht – und wenn doch, dann werde das viele Jahre dauern, da die Army überhaupt nicht über die entsprechenden Unterbringungskapazitäten verfüge, weder in Europa noch in den USA: „Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird.“

Schneider verweist auf die „erheblichen Investitionen, die die US-Armee in den vergangenen Jahren in Deutschland und ja auch in Baumholder getätigt hat – ob man das alles so mit einem Federstreich beenden kann und will, möchte ich doch bezweifeln.“. Das müsste Trump dann ja auch erst mal seinem Kongress erklären...

Von Peter Bleyer und Stefan Conradt