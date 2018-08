Trotz der frühen Ernte im Kreis Birkenfeld stimmt die Qualität

So früh wie noch nie hat auf den Höhen des Hunsrücks die Ernte der Wintergerste begonnen. „Wir sind gut zehn Tage früher als im langjährigen Mittel“, sagt Hartmut Bauer, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands/ Kreisverband Rhein-Hunsrück: „Ich bin ja schon einige Jahrzehnte dabei, aber das hab ich noch nicht erlebt.“ Üblicherweise wird die Wintergerste ab Mitte Juli geschnitten, in diesem Jahr liefen die Mähdrescher im „flachen“ Hunsrück schon in der vergangenen Woche.

Landwirt Helmut Neumann aus Dommershausen freut sich: Die Wintergerste steht gut auf dem vier Hektar großen Feld. Sowohl mit dem zu erwartenden Ertrag als auch mit der Güte ist er zufrieden. Die Qualität erfüllt die Anforderungen zur Vermarktung als Braugerste, mit der höhere Preise zu erzielen sind, als wenn die Körner als Futtergetreide vermarktet würden. Von Weitem ist eine graue Staubfahne über dem Acker zu sehen, die der Mähdrescher hinter sich herzieht. Über Vorverträge, die er zum Teil schon im vergangenen Jahr abgeschlossen hat, vermarktet der Vollerwerbslandwirt sein Getreide. Dadurch erzielt er einen besseren Preis. Erst im Oktober oder November wird er das Getreide zur Weiterverarbeitung bei der Genossenschaft abliefern. Dafür muss er es aber selbst zwischenlagern.

200 Hektar bewirtschaftet Neumann auf seinem Familienbetrieb. Ohne Familie läuft nichts auf dem am Rande von Sabershausen gelegenen Aussiedlerhof. Rund 200 Hektar, vorwiegend Acker und ein immer kleiner werdender Anteil an Grünland, bewirtschaftet Neumann. Unterstützt wird er von seiner Frau und den beiden erwachsenen Töchtern, die zwar in anderen Berufen tätig sind, aber trotzdem ihre Sympathie für die Landwirtschaft nicht verloren haben. Mit von der Partie sind auch die beiden Freunde der Töchter. Traktor fahren ist eine der Voraussetzungen, wenn jemand zum Familienverbund dazugehören will.

Seinem zwölf Jahre alten Mähdrescher sieht man sein Alter dank guter Wartung nicht an. Das Mähwerk hat eine Breite von 6,60 Meter. Die Maschine ist im eigenen Betrieb voll ausgelastet und bedeutet für Neumann Unabhängigkeit vom Zeitplan der Lohnunternehmer. Die Felder des Hofes liegen weit verstreut in den Gemarkungen rund um Sabershausen. Gutes Ackerland ist knapp und begehrt im Hunsrück. Neumann ist froh über die Flächen, die er von einem in Pension gegangenen Landwirt übernehmen konnte. Schon etwa Mitte der Woche wird die Wintergeste unter Dach und Fach sein.

Dann folgen der Raps und die anderen Getreidearten wie Weizen und Triticale. Auch die stehen gut im Hunsrück, weiß Hartmut Bauer – allerdings waren ein paar Totalausfälle aufgrund der Starkregenereignisse Ende Mai zu beklagen: „Da half im Raum Herrstein nur noch Mulchen...“ Beim Raps müsse man in den kommenden Tagen schauen: „Der hatte doch sehr viel Wasser im Frühjahr...“

Vorbereitet auf die frühe Ernte sind auch die Raiffeisenlager. Bereits in der vergangenen Woche brachten Landwirte von den Rheinhöhen ihr Getreide zu den Sammelstellen der Genossenschaft. Der Ertrag sei zufriedenstellend, die Qualität besonders bei der Winterbraugerste gut, heißt es in Simmern. Von den Frühgebieten an der Nahe wurde in diesen Tagen bereits der erste Raps angeliefert.

