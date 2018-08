Trennung: Manzi hat das Parkhotel verlassen

Mehr als drei Jahre stand Renato Manzi im Parkhotel am Herd. Das ist Vergangenheit: Seit Ende Mai ist er nicht mehr Küchenchef in dem im Februar 2016 sogar nach ihm benannten Restaurant. Über die genauen Gründe wollen sich beide Seiten nicht äußern. Die offizielle Version lautet, wie in solchen Fällen üblich, dass man sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt habe.

„Er wollte sich beruflich verändern. Da wollten wir ihm keine Steine in den Weg legen“, berichtet Hans Dieter Krieger, Miteigentümer des Parkhotels. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Krieger hat Jan Kley, bisher zweiter Mann in der Küche, die Leitung übertragen. Der Unternehmer hatte das insolvente Haus Ende 2011 mit drei Mitgesellschaftern übernommen und so das Ende von Hotel und Restaurant verhindert – nicht um damit viel Geld zu verdienen, sondern um es zum Wohl der Stadt zu erhalten, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung seinerzeit verdeutlichte. Das Quartett steckte viel Geld ins Parkhotel, um dessen Status als erstes Haus am Platz zu stärken. Zur Qualitätsoffensive gehörte auch die Verpflichtung von Manzi: Kein Geringerer als Harald Wohlfahrt, der zur absoluten deutschen Kochelite zählt, hatte Hans Dieter Krieger nach einem Gastspiel bei der „Winners Night“ seinen früheren Schützling aus dem Dreisterne-Restaurant Traube Tonbach in Baiersbronn empfohlen.

Manzi, der für BollAnts im Park in Bad Sobernheim einen Michelin-Stern erkocht hatte, wusste an seinem neuen Arbeitsplatz durchaus Akzente zu setzen. Kulinarische Höhepunkte waren die beiden Hauspartys, bei denen der 48-Jährige gemeinsam mit befreundeten Sterneköchen ein exquisites Menü anrichtete. Das Verhältnis zum Arbeitgeber scheint aber zumindest zuletzt nicht mehr ganz störungsfrei gewesen zu sein. In diesem Zusammenhang kursierende Gerüchte, wonach gegen den bisherigen Chef de Cuisine sogar ein Hausverbot ausgesprochen wurde, wollte Hans Dieter Krieger nicht bestätigen.

Er macht aber nicht den Eindruck, als ob er Manzi groß nachtrauern würde. Der Miteigentümer zeigt sich vielmehr zuversichtlich, dass die bisherige Qualität gehalten werden kann. Ihm liegt daran, den Gästen weiter eine gute Küche mit einem gewissen Anspruch, die aber zugleich bodenständig sein soll und laut Krieger „mehr auf den Idar-Obersteiner Geschmack abgestimmt ist“, zu bieten. Das beinhalte auch Hausmannskost. Auch der Mittagstisch bleibe erhalten.

Krieger will auch nicht ausschließen, dass es zukünftig weitere Sonderveranstaltungen wie die Küchenparty geben wird. Das traue er Jan Kley mit seinem Team, für das jetzt noch ein Koch gesucht wird, auf jeden Fall zu. Der 26-Jährige hat im Restaurant Kirschweiler Brücke gelernt, ehe er in Österreich kochte und danach zwei Jahre Küchenchef im Restaurant am Golfplatz in Kirschweiler war. Die vergangenen drei Jahre stand der gebürtige Idar-Obersteiner im Parkhotel neben Manzi am Herd. Die erste größere Bewährungsprobe habe er jüngst bei einem vom Parkhotel gemeinsam mit der Kirner Brauerei gesponsorten Golfturnier, bei dem er die Gäste beköstigte, bereits mit Bravour bestanden, berichtet Krieger: „Alle waren sehr angetan.“

Renato Manzi bestätigte auf Anfrage der Nahe-Zeitung, dass er seit dem 1. Juni einen neuen Arbeitgeber hat: Er ist jetzt für das Mawell-Resort in Langenberg (Baden-Württemberg) tätig. Die Umstände seines überraschenden Wechsels wolle er nicht kommentieren.

Von Kurt Knaudt