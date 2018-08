Trauer und Fassungslosigkeit: WM-Aus der deutschen Mannschaft schockt die Fußballfans

Das Entsetzen stand auch den WM-Fans auf dem Schleiferplatz in Idar ins Gesicht geschrieben. Fassungslos verfolgten sie beim Public Viewing vor der Brasserie auf Großbildschirm das historische Vorrundenaus der uninspirierten deutschen Nationalmannschaft. Bis kurz vor Schluss hatten alle mitgezittert, gebangt und gehofft, dass doch noch das erlösende Tor fällt.

Foto: Reiner Drumm

Doch anders als gegen Schweden half diesmal auch kein Toni Kroos, im Gegenteil: Am Ende hieß es 0:2 aus deutscher Sicht. Als Gruppenletzter tritt die Löw-Elf die Heimreise an. So machte sich auch in Idar bald nach dem Spiel Trauerstimmung breit – alle waren mehr als bedient. pbl Foto: Reiner Drumm