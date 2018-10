Tourismuskrise: Heinrich bleibt in Sachen Naheland-Touristik hart

Die Appelle und Bemühungen von verschiedenen Seiten um eine einheitliche Linie in der Tourismusdebatte im Kreis Bad Kreuznach prallen an Wolfgang Heinrich ab. Der Bürgermeister der Stadt Bad Kreuznach will unbeirrt an dem eingeschlagenen Kurs festhalten, den er jüngst gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer öffentlich gemacht hatte: Darin hatte die Stadtspitze von einem „Versagen der Naheland-Touristik“ gesprochen. „Sie bringt uns nichts. Deshalb orientierten wir uns jetzt neu in Richtung Rheinhessen und Mittelrhein“, bekräftigte Heinrich jetzt auf Anfrage unserer Zeitung.

Trotz aller Appelle sieht Bürgermeister Wolfgang Heinrich kei-nen Grund für eine Kursänderung.

Von Kurt Knaudt

Die Versuche, unter anderem von Weinland Nahe und vom Regionalbündnis SooNahe, die Stadt auf ein gemeinsames Vorgehen einzuschwören und so das Auseinanderbrechen der Naheland-Touristik (NLT) zu verhindern, sind für ihn kein Grund, seine Haltung zu überdenken. Zuletzt hatte sich der Kreistag in Bad Kreuznach mit einem einstimmigen Votum vor die 1991 gegründete Tourismus-GmbH gestellt und die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit betont, zugleich aber eine Neuausrichtung angemahnt. Heinrich zeigt sich davon unbeeindruckt: „Jeder kann eine Meinung dazu haben, aber wir haben auch eine.“ Und die hatte Heinrich gegenüber unserer Zeitung unmissverständlich formuliert: „Für mich ist klar: Wir wollen da raus – und zwar lieber heute als morgen.“ Der kürzlich nach anhaltenden Streitigkeiten mit CDU-Politikern, allen voran dem Fraktionsvorsitzenden Werner Klopfer, aus der Partei ausgetretene Bürgermeister sieht sich „nur der Stadt verpflichtet und nicht dem Kreis“, wie er betont. „Die Richtung ist richtig. Ich verspreche mir von der Neuorientierung einen Gewinn für die Stadt“, unterstreicht er.

Bereits vor einigen Wochen hatte die Stadtspitze beim Oberbürgermeister der Stadt Bingen, Thomas Feser, und der Landrätin des Landkreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer, vorgefühlt. Dabei war auch Landrätin Bettina Dickes (alle drei CDU) anwesend. Heinrich kündigt dazu im Gespräch mit unserer Zeitung weitere Gespräche an. „Wir werden das jetzt forcieren.“ Mit wem genau, will der Bürgermeister vorerst aber noch nicht verraten. „Unsere Partner sollen das ja nicht aus der Zeitung erfahren.“ Die Verhandlungen sollen auf Augenhöhe geführt werden: „Wir haben ja auch was zu bieten.“

Er vermöge in dem ernsthaften Flirt mit Rheinhessen und dem Mittelrhein keinen Schaden für die NLT zu erkennen: „Wir arbeiten nicht gegen die Naheland-Touristik, sondern für die Stadt Bad Kreuznach.“ Diese hat in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich jeweils rund 5000 Euro an die GmbH überwiesen. Der neue Kurs muss allerdings noch von den städtischen Gremien und dem Aufsichtsrat der GuT (Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH), dessen Geschäftsführer Michael Vesper der Bürgermeister aber an seiner Seite weiß, abgesegnet werden. Einen Zeitplan für die Behandlung des Themas dort sowie im Finanzausschuss und im Stadtrat gebe es noch nicht: „Wir haben damit keine Eile. Wichtig ist, dass unter dem Strich ein vernünftiges Ergebnis steht.“ Tourismus sei ein Spezialthema, „in das man sich nicht in zehn Minuten einarbeiten kann“, weiß Heinrich. Man habe jetzt einen politischen Findungsprozess angestoßen, der nach 27 Jahren in der NLT überfällig sei. Was dabei am Ende herauskomme, ist für ihn eine Frage der besseren Argumente und der Mehrheiten.

„Das ist für uns uninteressant“, meint der Bürgermeister hingegen zu der Klausurtagung, in der die Gesellschafter, zu denen auch noch die Stadt Bad Kreuznach gehört, der Aufsichtsrat und die Mitglieder des touristischen Arbeitskreises Anfang Juni über die Neuausrichtung der NLT beraten wollen. „Die Beteiligten hatten ja viele Jahre Zeit, etwas zu ändern“, meint Heinrich lakonisch. Völlig kalt lässt ihn die Kritik seines Intimfeindes, Dehoga-Chef Gereon Haumann, der die vom Bürgermeister vorgelegten Tourismuszahlen für die Stadt angezweifelt hatte: „Dazu werde ich nicht Stellung nehmen. Es interessiert mich nicht, was er sagt.“

Ich verspreche mir von der Neuorientierung einen Gewinn für die Stadt. Bürgermeister Wolfgang Heinrich will nach wie vor lieber heute als morgen raus aus der Naheland-Touristik.