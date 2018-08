Tod auf der Traumschleife: 82-jähriger Rollstuhlfahrer verunglückt bei Losheim

Auf einer saarländischen Traumschleife bei Losheim-Britten ist es am Samstagnachmittag zu einem tragischen Vorfall gekommen. Dabei verunglückte ein 82-jähriger Rollstuhlfahrer tödlich.

Wie die zuständige Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland mitteilt, hatte ein Wanderer den Senior gegen 15 Uhr in Nähe des Startpunkts der Traumschleife gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 82-Jährigen feststellen. Der Ermittlungen der Beamten der PI Nordsaarland und des Kriminaldauerdienstes Saarbrücken ergaben, dass der Mann den Premiumwanderweg mit seinem motorisierten Rollstuhl befahren hat und dabei einen abschüssigen Weg hinunterstürtzte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verunglückte, der an einer Herzerkrankung litt, aufgrund der unfallbedingten Überanstrengung an Herzversagen verstorben ist.