Tod auf dem Schafott: Als der 18-jährige Ziegenhirte Anton Ries wegen Sodomie enthauptet wurde

Es war ein kalter, grauer Herbsttag. Erster Schnee lag in der Luft. Eine Stunde zuvor hatte unter dem Herrsteiner Rathaus das Blutgericht nach Recht und Gewohnheit getagt. Viele Neugierige waren gekommen, um der Verlesung des Urteils zuzuhören. Der 18-jährige Anton Ries sollte an diesem Tag, dem 25. November 1721, sterben.

So oder so ähnlich sah es im Mittelalter auch in Herrstein oder anderen Orten im Hunsrück aus: Das Schafott im schwäbischen Calw ist heute nur noch ein Blickfang für Spaziergänger – eine Richtstätte im Ruhestand. 1818 fand hier die letzte Hinrichtung eines verurteilten Straftäters statt.

Foto: Erik Zimmermann

Nachdem die Richter den Stab über ihm gebrochen hatten, wurde er aus der Stadt hinaus zur Richtstätte geführt. Vier Geistliche begleiteten den Todgeweihten: der Herrsteiner Pfarrer Philipp Markus Artopoeus sowie die Geistlichen aus Bergen, Niederwörresbach und Niederhosenbach, gefolgt vom Lehrer Johannes Klick. Der stimmte mit der Schuljugend das passende Lied, „Wann mein Stündlein vorhanden ist“, an. Dem Zug der Beamten und Pfarrer schlossen sich die Zuschauer an. Währenddessen läuteten alle Glocken, wie „vormahls in gleichen Casu es also gehalten worden“.

Der Gerichtsplatz befand sich oberhalb Herrsteins nahe der alten Kirner Straße. Das Kirchenbuch berichtet, was dort damals geschah: Ries wurde in den „Kreis“ geführt, wo sich das Schafott befand. Richtstättenarchäologen fanden bei Ausgrabungen von Henkersplätzen häufig ein kreisrundes, erhöhtes Podest, das von einer Steinmauer umgeben war. Im schwäbischen Calw kann man einen solchen Platz noch heute anschauen.

Ries betrat die Richtstätte durch eine Öffnung in der Mauer. Dann kniete der Bergener Pfarrer nieder und sprach ein Gebet über ihn. Auch die übrigen Anwesenden fielen auf die Knie. „Darauff hab ich“, so der Herrsteiner Pfarrer Artopoeus, „mich des Sünders angenommen nach gethaner Frag wegen seiner Buße und über seine Sünde und Abbitte wegen des gegebenen greulichen Ärgernüsses, ihn nachmahlen absolviert und den Segen über ihn gesprochen, mit ihm gebethet biß die Exekution geschehen.“

Welches todeswürdigen Verbrechens hatte sich Ries schuldig gemacht? Er stammte von der kleinen Siedlung bei der Wildenburg und arbeitete als Ziegenhirte. Am 20. März 1721 wurde er angezeigt. Johann Karl Kröber, Asbacher Hüttenherr und Mitgewerke des Fischbacher Kupferbergwerks, ritt an diesem Tag von Fischbach nach Herrstein. Dort sollte sein Neffe zu Grabe getragen werden. Als Kröber an die Klosheck bei Erzenberg, unweit der Herrsteiner Gemarkungsgrenze, kam, ertappte er Ries in flagranti – mit einer Geiß. In Herrstein angekommen, teilte Kröber seine Beobachtung Pfarrer Artopoeus mit. Dieser wandte sich an den Amtmann Johann Karl Jacobi. Gleich am nächsten Tag wurde Ries verhaftet.

Urteil sollte abschreckend wirken

Sodomie, also der Geschlechtsverkehr mit Tieren, galt damals als Kapitalverbrechen. Die Carolina, die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V., sah für „Sodomitterey“ sogar das Verbrennen vor. Doch die meisten Verurteilten starben durch das Schwert. So war es 1643 auch in Birkenfeld gewesen. Johannes Bach hatte – neben anderen Sexualdelikten – mit einem Pferd im Wald Unzucht getrieben. In Gemünden machte sich 1727 der 18-jährige Johann Nikolaus Gräff, Sohn eines Rinderhirten von Bollenbach, der Sodomie mit einer Kuh schuldig. Auch er wurde enthauptet.

Im Fall Ries blieben – neben dem Kirchenbucheintrag – die Prozessakten erhalten. Sie lassen vermuten, dass der junge Mann geistig zurückgeblieben war. Das zuständige Oberamt in Trarbach hielt ihn für einen Wiederholungstäter. Ries verneinte das. Als der Scharfrichter ihm die Folterinstrumente zeigte, erklärte er, der Teufel habe ihn angestiftet – für den Herrsteiner Amtmann Jacobi ein Beweis für Ries’ Unglaubwürdigkeit. Der Junge sei völlig verängstigt, so der Beamte, und „die dumme Einfalt sein Hauptcharakter“. Der Inhaftierte wurde täglich schwächer. Im Herrsteiner „Angstloch“ waren schon mehrere Häftlinge noch vor ihrem Prozess gestorben. Schließlich kam Ries anderswo unter und erhielt auf Kosten der Herrschaft besseres Essen.

In Trarbach gab es Stimmen, die es bei einer Prangerstrafe und der Landesverweisung belassen wollten. Doch Oberamtmann Johann Ernst von Koppenstein wollte ein Exempel statuieren: Damit sich das Laster in der Hinteren Grafschaft Sponheim nicht weiter ausbreitete, sollte Ries sterben. Die pfälzische und badische Regierung teilten diese Meinung. Am 18. September 1721 erging in Birkenfeld das Urteil: Ries sei „mit dem Schwert vom Leben zum Tod zu bringen, das Vieh aber, da es noch vorhanden, durch den Scharfrichter totzuschlagen und zu vergraben.“ Die badische Kanzlei in Rastatt bestätigte diesen Spruch. Bei der Urteilsfindung spielte wohl auch der Umstand eine Rolle, dass es sich um den zweiten Sodomie-Fall im Amt Herrstein innerhalb von 20 Jahren handelte.

Die Exekution nahm der Scharfrichter der Hinteren Grafschaft Sponheim vor, Hans Peter Nagel. Dieser hatte sich bereits beschwert, dass man bei der Folter des Jungen den Meister aus Niederhosenbach hinzugezogen hatte. Nach Ries’ Enthauptung verscharrte Nagel den Leichnam an Ort und Stelle. Er erhielt vereinbarungsgemäß sechs Reichstaler für seinen Hieb. Die Geiß schlug er auf dem Wasen tot und vergrub sie dort. Johann Karl Kröber, dessen Aussage den Stein ins Rollen gebracht hatte, war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Er war am 9. Oktober 1721 gestorben.

Mahnung an alle Eltern

Artopoeus berichtet, Ries habe sich „zu diesem seinen Tod wohl geschickt“. Nach der Hinrichtung hielt der Pfarrer auf dem Richtplatz eine Rede an die Anwesenden, die er für die Nachwelt im Kirchenbuch festhielt. Er ermahnte die Anwesenden, „ihre Kinder zur Kirchen und Schulen zu halten“. Die Jugend sollte ihren Eltern gehorchen und aufmerksam lernen. Durch die Erkenntnis Gottes und der Sünde sei sie besser gegen die Versuchungen des Teufels geschützt als der hingerichtete Ries, der, so der Pfarrer, davon nichts wusste.

Von unserem Mitarbeiter Erik Zimmermann