Tischlerbetriebe im Hunsrück und an der Nahe suchen händeringend Gesellen

Die Tischler im Hunsrück und an der Nahe arbeiten gut zusammen. Die drei Innungen Birkenfeld, Simmern, und Bad Kreuznach haben schon ihre Jahresversammlungen zusammen veranstaltet. Statt zu konkurrieren, gehen die rund 120 Innungsbetriebe in den drei Landkreisen ihre Probleme gemeinsam an: Lehrlingssuche, qualifizierte Ausbildung und die Stärkung regionaler Handwerksbetriebe.

Auf ihren Jahresversammlungen freuten sich alle drei Obermeister – Volker Bernhard (Birkenfeld), Martin Neumann (Bad Kreuznach) und Thomas Klemm (Simmern) – über den Zusammenschluss ihrer Landesinnungsverbände Rheinland-Pfalz und Hessen zur starken Interessenvertretung von jetzt insgesamt 1900 Tischlerbetrieben in beiden Bundesländern. Neumann hofft, dass das Beispiel auch regional Schule macht: „Vielleicht finden die Innungen hier auch noch mehr zusammen.“

Zurzeit zählt die Innung Rhein-Hunsrück 35 Betriebe, die Birkenfelder Innung 24 und die Bad Kreuznacher Innung 60 Mitgliedsbetriebe. Insgesamt bilden die Innungen in den drei Landkreisen 109 Lehrlinge im Tischlerhandwerk aus. Die Lehrer, Ausbilder und Prüfer sind hochzufrieden mit dem neuen Berufsnachwuchs. Schon auf den Ausstellungen der Gesellenstücke überzeugten die kreativen jungen Fachkräfte mit moderner Handwerkskunst auf hohem Niveau, berichtet Obermeister Thomas Klemm. Die Gesellenstücke, die 2017 im Simmerner Schloss zu sehen waren, hatten viele Besucher angelockt – „sogar viele Touristen“. Diesmal hatten die jungen Gesellen ihre besten Möbelstücke in der Volksbank Hunsrück-Nahe in Kirchberg ausgestellt. Klemm: „Wir wollten die guten Leistungen unseres Handwerks in der ländlichen Region auch einmal zeigen.“ Obermeister Volker Bernhard konnte sich dieses Jahr sogar über einen sehr guten Prüfling o, Kreis Birkenfeld freuen und ihn zum Wettbewerb „Gute Form“ melden.

In allen drei Innungen loben die Obermeister die hervorragende Kooperation von Betrieben und berufsbildenden Schulen. In Bad Kreuznach, Simmern und Idar-Oberstein lernen die Lehrlinge nicht nur traditionelle Handwerkskunst, sondern arbeiten mit moderner CAD-Technik. „Die duale Ausbildung hat gerade bei den Tischlern ein sehr hohes Niveau“, lobt auch Geschäftsführer Gerhard Schlau von der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück.

Aus den wenigen guten Lehrlingen müssten noch viel mehr werden, mahnt er aber auch. Denn die Handwerksbetriebe im Schreinerhandwerk hätten gut zu tun und suchen händeringend nach qualifizierten Fachkräften. „Wir müssen einfach noch mehr ausbilden“, appellierte Obermeister Volker Bernhard an seine Kollegen. Thomas Klemm regt eine noch stärkere Präsenz bei den Ausbildungsmessen in den drei Landkreisen an: „Unsere jungen Tischlergesellen werben erfolgreich für unseren schönen Handwerksberuf.“

Wenn sich bei manchem Lehrling noch Bildungslücken zeigen, hilft die Arbeitsagentur mit einer sehr guten beruflichen Begleitung, weiß Neumann: „Wir müssen die Chancen nutzen, um auch schwächeren Jugendlichen einen Platz in unserer Handwerksfamilie zu geben.“