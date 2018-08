Thema Fusionsmanager ist wieder vom Tisch

Das Thema Fusionsmanager ist vom Tisch. Das bestätigen die VG-Verwaltungen von Herrstein und Rhaunen nun übereinstimmend – auch wenn dort Anfang des Jahres noch eine andere Meinung favorisiert wurde.

Nicht nur Rhaunens VG-Beauftragter Georg Dräger sprach sich bis vor Kurzem noch klar für den ins Gespräch gebrachten Fusionsmanager beziehungsweise Fusionskoordinator aus.

Posten für Dräger unabdingbar

„Es gilt schließlich, zwei Verbandsgemeinden mit 50 Ortsgemeinden zusammenzuführen. Einheitliches Gemeinderecht muss geschaffen werden“, betonte Dräger. „Für mich ist dieser Posten unabdingbar“, fügte er hinzu. Dass die Umsetzung der Fusion innerhalb der beiden Verwaltungen noch zusätzlich erledigt werden kann, hielt Dräger da noch für Utopie. „Wer dieser Meinung ist, kennt die Abläufe nicht. Wir sind ja schon jetzt am Anschlag.“

Doch mittlerweile ist in beiden Verbandsgemeinden ein Umdenken erfolgt. Auch in Herrstein wurde bis vor Kurzem noch ein, wie Büroleiter Klaus Görg es ausdrückt, Fusionsmitarbeiter favorisiert. Doch diese Idee sei zwischenzeitlich wieder verworfen worden. Eine zunächst sogar vorgesehene Stelle im Haushaltsplan der VG Herrstein, der mittlerweile auch verabschiedet worden ist, wurde wieder gestrichen. „Für diesen Posten hätte es wohl politisch keine Mehrheiten gegeben“, ist sich Görg sicher.

Zahl der Eheschließungen gestiegen

Ein weiterer Grund sei der erhöhte Personalbedarf in den beiden Standesämtern. „Die Anzahl der Eheschließungen ist von etwa 80 auf etwa 120 pro Jahr angestiegen“, erklärt Büroleiter Görg. Auch dies trage dazu bei, dass es im Urlaubs- oder Krankheitsfall stets schwierig ist, eine Vertretung für die zuständige Mitarbeiterin zu finden. Ähnlich sehe es in Rhaunen aus, wo für das Standesamt eine halbe Stelle vorgesehen ist.

Wenn nun beide Standesämter zusammengelegt werden könnten, würde, so sagt Görg, die halbe Stelle in Rhaunen frei. Der Inhaber dieser Stelle könne sich dann den Fusionsvorbereitungen widmen. Darüber hinaus würden nach wie vor bei speziellen Dingen wie der EDV oder der Finanzverwaltung externe Spezialisten um Rat gefragt. Letztlich bleibe die meiste Arbeit in Sachen Fusion bei den beiden Büroleitern, Görg in Herrstein und Wolfgang Petry in Rhaunen, hängen, prophezeit Görg schon jetzt.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch